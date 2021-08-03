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Общество3 августа 2021 17:20

Сменивший пол петербуржец потребовал записать его «матерью» детей после смерти жены

Суд бывшему мужчине отказал
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Бывшая мужчиной петербурженка требует признать ее матерью детей.

Бывшая мужчиной петербурженка требует признать ее матерью детей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В крайне запутанной истории разбирался городской суд Петербурга, куда поступила апелляционная жалоба от женщины, ранее бывшей мужчиной. Она требовала вписать ее в свидетельства о рождении детей как мать. Петербурженка ссылалась на то, что после смерти ее бывшей жены дети остались без мамы.

- У мужчины (допустим, Евгений) и женщины (допустим, Мария) родились дети. Детям были выданы свидетельства о рождении. Мария скончалась. Евгений сделал операцию по смене пола и стал Евгенией, получив новые документы, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Чтобы внести изменения в свидетельства о рождении детей - вписать ее как мать, а в графе отец поставить прочерк, Евгения обратилась в районный отдел ЗАГС. Там, мягко говоря, удивились и в требовании отказали. Тогда новоявленная женщина пошла в суд.

- Евгения указала, что является единственным законным представителем детей, однако во всех учреждениях, куда она вынуждена обращаться, от нее требуют документы, подтверждающие статус родителя. В связи с чем, она должна раскрывать информацию о своей личной жизни, что доставляет ей нравственные страдания, - отмечает пресс-служба судов.

Но районное отделение Фемиды доводы не приняло. Судья посчитал, что интересы детей важнее. У них была реально существовавшая, пусть и умершая мама. Поэтому просто вычеркнуть ее из документов нельзя. И жалобы, что сейчас Евгении каждый раз показывать справку о смене пола и объяснять, почему она по документам проходит как папа, эти обстоятельства не перевешивают.

- Каждый ребенок имеет право знать своих биологических родителей и семейную (генетическую) историю, право на получение достоверной информации о личности родителей, а также право на общение с родственниками, в данном случае по линии матери, - отметили в суде.

Но решение женщину не удовлетворило и она подала апелляцию в городской суд. Однако и там коллегия в требовании Евгении отказала. Но у петербурженки еще осталась возможность пойти в вышестоящую инстанцию.

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