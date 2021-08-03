«Интересовался закрытыми документами о планах России в Арктике»: ФСБ опубликовала видео задержания эстонского консула в Петербурге

ФСБ объяснила причину задержания эстонского консула в Петербурге. Фото: ФСБ России

ФСБ рассказала главную причину задержания эстонского консула Марта Лятте в Санкт-Петербурге. Все из-за его подозрительного интереса к планам России в Арктике. Напомним, дипломата объявили персоной нон-грата в начале июля 2021 года и дали ему два дня, чтобы покинуть страну. МИД России тогда обрушился с критикой на коллег из Эстонии, назвав их действия крайне циничными. Соседи ответили зеркально, объявив о высылке российского консула.

Консул улыбался на протяжении почти всего "приключения". Фото: ФСБ России

Роковой день Марта Лятте попал на видео силами ФСБ. В одном из зданий в центре города он встретился с неким российским гражданином, который подготовил для него папку с закрытыми документами. Лятте спокойно взял бумаги и вышел на улицу, не подозревая, что весь разговор записывался на скрытые камеры. Мужчину задержали с поличным. Ему оставалось подчиниться. Почти все время он улыбался.

- Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч дипломат интересовался закрытыми документами о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные бумаги носят закрытый характер, - передает пресс-служба ФСБ России.

Добавим, что ранее «КП-Петербург» узнала о деятельности Лятте в России. Например, он публично выступал за «раскрытия преступлений коммунистического режима».

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