Илья и Эмилия Кабаковы поддержали Международный конкурс «Золотой Трезини»

Фото: личный архив Ильи и Эмилии Кабаковых.

К Международному совету IV Архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» присоединились всемирно известные художники-концептуалисты Илья и Эмилия Кабаковы. Автор теории тотальной инсталляции и его супруга и многолетний соавтор вошли в список экспертов, который уже включает директоров ряда мировых музеев, руководителей профессиональных объединений, представителей власти, дипломатов.

«Полагаю, что Илья и Эмилия Кабаковы не нуждаются в представлении не только в России, но и за границей, – говорит председатель оргкомитета конкурса «Золотой Трезини» Павел Черняков. – В своих работах они говорят со всем миром о прошлом и настоящем России, сталкивают и связывают между собой русскую и западную культуру. То есть по-своему продолжают то дело, которым когда-то занимался Доменико Трезини – швейцарец на российской службе. Мы глубоко благодарны Илье и Эмилии за согласие войти в совет и надеемся, что их присутствие в числе экспертов конкурса воодушевит наших номинантов, прежде всего в категориях “Лучший архитектурный проект музея”, “Лучший реализованный проект временной или постоянной музейной экспозиции” и “Лучший реализованный проект театральной декорации”, непосредственно связанных со сферой изобразительного искусства».

Илья Кабаков родился в 1933 году в СССР. Окончил Московский художественный институт им. В. И. Сурикова. Считается главной фигурой московского концептуализма 1960-80-х годов, является автором теории тотальной инсталляции. Уехал на Запад в 1987 году.

Эмилия Кабакова родилась в СССР в 1945 году. Окончила Днепропетровскую консерваторию, также училась в Московском государственном университете по специальности «Испанский язык и литература». Покинула СССР в 1973 году, с 1975 года живет в США. Работала в Нью-Йорке в качестве арт-консультанта и куратора. С 1989 года работает вместе с Ильей Кабаковым.

Илья и Эмилия Кабаковы – лауреаты Премии Оскара Кокошки, французского Ордена Искусств и литературы, Императорской премии Японии и иных наград. Их работы хранятся в музее МОМА, Музее Гуггенхайма, галерее Тейт Модерн, музее MAXXI, Центре Помпиду, Государственном Эрмитаже, Третьяковской галерее и многих других музеях и частных собраниях.

Международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» основан в 2018 году и назван в честь русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини. Конкурс решает задачу музеефикации наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела. Девиз конкурса – «Архитектура как искусство».

Конкурс проходит под девизом «Архитектура как искусство». Его миссия – развитие архитектурной дипломатии, в основе которой идея о том, что связи между архитекторами разных стран, в отличие от контактов политиков, не зависят от конъюнктуры международных отношений. Для реализации этой идеи в начале 2020 года был основан Международный совет «Золотого Трезини». Почетный председатель совета – президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Также в него входят главы Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Музея и Фонда Соломона Гуггенхайма, Музея Гетти, сети галерей Gagosian, Fondation Louis Vuitton, руководители ведущих музеев Италии, Германии, Австрии, Нидерландов, Швеции, Финляндии, председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби, мэр города Лугано (Швейцария), представители дипломатических корпусов Швейцарии, Франции, Южной Кореи и России.

Прием заявок на IV Международный конкурс «Золотой Трезини» проходит на сайте до 1 октября 2021 года. Участие в конкурсе бесплатное.

На позолоченные статуэтки Доменико Трезини уже претендуют более 300 проектов из 66 стран. Это Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Египет, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Китай, Корея, Куба, Латвия, Ливан, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Панама, Перу, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, Сирия, Словения, США, Тунис, Турция, Узбекистан, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Шри-Ланка, Эквадор, Эфиопия и ЮАР.

Победители конкурса «Золотой Трезини-2021» будут награждены в ноябре 2021 года на сцене Михайловского театра. Работы лауреатов конкурса покажут на выставке в Петропавловской крепости, а затем включат в фонды Государственного музея истории Санкт-Петербурга.