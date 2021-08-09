Топ-5 помощников, которые спасут ваш сад в жару этим летом

Предлагаем познакомиться со средствами и инструментами, которые позволят позаботиться о вашем участке. Фото: Артем КИЛЬКИН

Многие растения, как и люди, чувствительны к любым изменениям погоды. Например, чрезмерная жара может и вовсе погубить рассаду. Но повысить выживаемость растений можно с помощью проверенных лайфхаков от опытных садоводов, а также используя различные вспомогательные приспособления. Помните: красивый сад требует большого внимания и индивидуального подхода к каждому растению, будь то цветок или плодоносное дерево. Предлагаем вам познакомиться со средствами и инструментами, которые помогут добиться идеального участка.

Эксперт по цветочным культурам Марина Патрина при помощи ЦИОНА выращивает в Ленобласти, невероятной красоты цветы. Фото: личный архив.

Дозатор для рассады

Мало кто знает, но от грамотной посадки семян зависит дальнейшая выживаемость рассады. Если растение посажено правильно, то даже жаркая погода ему не навредит. Например, если в одной лунке слишком много семян, то им будет сложнее прижиться и прорасти. Для того чтобы без лишних затрат равномерно распределить семена, можно воспользоваться таким инструментом, как дозатор для рассады. Благодаря ему садовод может не беспокоиться о количестве семян, посаженных в каждой лунке. Это простой, но очень удобный инструмент, который не только повысит эффективность дачного участка, но и сэкономит семена. Также важно понимать, где вы высаживаете растения: если изначально почва сухая, то в жаркую погоду земля станет только хуже.

Дозатор равномерно распределяет семена по лункам. Фото: freepic.com.

Автоматический полив

Выживаемость рассады в жару также напрямую зависит от качества и количества полива. Это не значит, что растения нужно заливать водой, наоборот, для каждого из них существует свой комфортный график полива. Можно использовать ручные лейки с прохладной водой или шланг, но при условии несильного напора воды, чтобы не повредить растения. Поливать стоит лунки у растений или корни крупных деревьев. Даже если недавно прошел дождь, нужно помнить, что дождевая вода испаряется из земли гораздо быстрее, чем проточная. Для тех, кто дорожит своим временем и комфортом, существуют различные системы автоматического полива, которые работают без вашего участия. Такая система спасет не только цветы, деревья и прочую рассаду, но и вас, ведь вам не придется долго находиться под жарким солнцем, главное - грамотно настроить приспособление. Кстати, важно поливать растения вечером, чтобы вода не испарялась слишком быстро.

Автоматический полив рассады не потребует вашего участия в процессе. Фото: freepic.com.

Химические средства от вредителей

Вредители могут напасть на растениях в вашем саду, что может погубить всю рассаду. К сожалению, солнце и жара не отпугнут насекомых, поэтому тут не обойтись без химических средств - инсектицидов. В состав средства могут входить различные химические соединения, поэтому при покупке необходимо обращать на них внимание. К примеру, имидаклоприд и другие неоникотиноиды негативно влияют на пчел, и не стоит использовать инсектициды без указанных компонентов возле пасеки. А вот ингибиторы синтеза хитина действуют только на личинок, так что для борьбы со взрослыми особями придется выбрать препарат с другим составом. С помощью таких средств получится снять лишнюю нагрузку с растений в виде вредителей, что немаловажно в жару.

От вредителей спасут химические средства, которые наносятся на рассаду. Фото: freepic.com.

Мульчирование почвы

Для мульчирования почвы обычно применяют кору, стружку, опилки или торф, но также можно использвовать и пленку, нетканые материалы и даже щебень или гравий. Мульчирование почвы в жаркую погоду решает сразу несколько задач: защищает ее от пересыхания и перегрева, а также создает благоприятную среду для дождевых червей и полезной микрофлоры. Грядки и цветники, которые по всем правилам накрыты мульчей, фактически не придется полоть и можно поливать гораздо реже, поскольку мульча позволит сохранить почву дольше. Толщина слоя мульчи обычно колеблется в пределах 5-7 сантиметров. Чем легче материал, тем толще слой. Мульчирование отлично защищает почву и улучшает ее свойства. Главное - правильно выбирать мульчу и не нарушать технологию. Слой мульчи не должен быть слишком толстым, мульча должна быть сухой, чтобы не провоцировать гниение и грибные болезни, а также не стоит оставлять на весну прошлогоднюю неперепревшую мульчу - это помешает прогреванию почвы.

Мульчирование помогает растениям поглощать из почвы ионы аммония и нитрат-ионы. Фото: freepic.com.

Подкормка для цветов

Загородный дом или дачу сложно представить без цветов. Для того чтобы растения были не только здоровыми, но и красивыми, их нужно еще и правильно «подкармливать». Для этих задач прекрасно подходит ионитный субстрат ЦИОН для цветов. Он укрепляет корни молодых растений, благодаря чему они растут ровно, что особенно важно при пересадке. Также ЦИОН обеспечивает растение полным набором элементов питания, которые необходимы для гармоничного роста и долгого обильного цветения, что особенно важно при жаре, накрывшей Петербург этим летом. ЦИОН подойдет и новичкам, ведь он изготовлен на основе природного минерала, а благодаря уникальному принципу действия растения получают питание только по собственному запросу. ЦИОН не может нанести вред растениям даже, если садовод «переборщит». Чем больше, тем лучше - нужно руководствоваться только этим правилом. Красивая клумба - достижимая задача, если приложить к ее выполнению все усилия.

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ЦИОН для цветов укрепляет корни молодых растений Фото: ЦИОН.

НА ЗАМЕТКУ

Каждый садовод знает, что перечисленные лайфхаки необходимы, но куда важнее любить свое дело и свой сад, тогда уничтожение сорняков и посадка новых кустов будут приносить радость. А главное - никакая жаркая погода вашим растениям теперь не страшна.

КСТАТИ

Эксперт по цветочным культурам Марина Патрина в Инстаграм.