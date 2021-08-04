Петростат подсчитал, что в 2020 году от коронавируса умерли 11,3 тысячи жителей Петербурга

В 2020 году в Петербурге умерли от коронавируса 11 383 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

11 383 жителя Санкт-Петербурга умерли от коронавируса в 2020 году. Об этом следует из данных Петростата, указанных в новом бюллетене об естественном движении населения города. Всего за минувший год в Северной столице скончались 73 298 человек. То есть почти каждый седьмой петербуржец умер именно от COVID-19.

В топе причин смертей вновь находятся болезни системы кровообращения – это 36 576 летальных исходов. От злокачественных опухолей умерли 12 868 жителей Петербурга. На фоне коронавируса стало в два раза больше смертей от пневмоний – рост с 489 до 996.

- От внешних причин в 2020 году умерли 3 293 жителя Санкт-Петербурга, из которых от случайных отравлений алкоголем – 239 человек, убийств – 159, самоубийств – 348, транспортных травм – 313, случайных утоплений – 69. Итого от внешних причин умерли 2 436 мужчин и 857 женщин, - сообщается в свежем отчете Петростата.

Добавим, что ранее в Комздраве Петербурга подчеркнули, что у вакцинированных горожан в 20 раз меньше шансов заболеть коронавирусом, чем у непривитых.

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