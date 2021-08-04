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Общество4 августа 2021 23:35

«Тупая шутка стала мечтой на 4 года»: Петербурженка сменила родную фамилию на Добрый Вечер

Девушка получила одобрение от родителей, но все равно шокировала их своим поступком
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербурженка Даяна Карпова сменила фамилию на Добрый Вечер. Фото: СОЦСЕТИ

Петербурженка Даяна Карпова сменила фамилию на Добрый Вечер. Фото: СОЦСЕТИ

Петербурженка Даяна сменила родную фамилию на Добрый Вечер. Об этом 21-летняя девушка рассказала в своем «Тик-Токе» и вмиг стала популярной. Два ролика про главную метаморфозу в жизни Даяны в итоге собрали в совокупности более 1,3 млн просмотров, не говоря о тысячах лайков.

В один из дней 2017 года девушка наткнулась на картинку в Сети, где изображены водительские права жителя Казахстана по фамилии Добрый Вечер. После этого Даяна поняла, что устала быть Карповой.

- Тупая шутка стала мечтой на 4 года, - признается блогер в описании к первому ролику про смену фамилии.

Теперь Даяна шутит над старой фамилией - Карпова. Фото: СОЦСЕТИ

Теперь Даяна шутит над старой фамилией - Карпова. Фото: СОЦСЕТИ

Девушка рассказывает, что стать Добрым Вечером было не так уж и сложно, просто нужно быть готовым «кататься по учреждениям» и платить различные госпошлины немаленького размера. Родители на поступок дочери отреагировали эмоционально, но все-таки в итоге поддержали ее. Сильнее матери переживал отец, который беспокоился, что дочери надо менять водительские права, загранпаспорт и счет в банке.

- Идиотка (смеется – Прим.Ред.)! О! Мои же деньги теперь до тебя доходить не будут! Экономия! Умница, дочка! Вообще никакой претензии! Умница, девочка! Свои мечты надо реализовывать! – приводит слова папы Даяна.

К слову, общий чат семьи в WhatsApp называется «Безумная семейка».

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