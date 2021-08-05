Максим Шугалей: Самое большое зло в политике - это формализм

Ученый уверен: в первую очередь между народом и чиновниками надо наладить диалог. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице совсем скоро развернется активная предвыборная борьба. В ее преддверии Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) взяло большое интервью у социолога, главы Фонда защиты национальных ценностей, героя, два года проведшего в ливийском плену, Максима Шугалея. О глобальном зле, пронизавшем современную политику, об основной задаче молодого депутата и о том, что связывает Россию и Африку, - в нашем материале.

«УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОМУ СУВЕРЕНИТЕТУ»

Максим Шугалей - человек удивительной судьбы. В последние годы он приобрел солидный вес не только на научной, но и на политической арене, что позволило ему выдвинуть свою кандидатуру в качестве участника грядущих выборов от партии «Родина». Однако даже в предвыборной суете Шугалей не забывает об основных изысканиях - совсем недавно он вернулся из очередной командировки в Африку.

- Это моя работа, - объясняет ученый. - И бросить я ее пока не могу. Тем более что Африке нужна Россия, как, впрочем, и России Африка. Тем более сейчас там происходят глобальные серьезные процессы. Население Африки - более 1,3 миллиарда человек. Это почти девять наших стран. И 70 процентов от этого количества главной целью считают выезд за границу - побег куда-то в более комфортное, сытое и перспективное место. Побег на любых условиях. И эта ситуация приводит к большим проблемам. Изолироваться от этих проблем невозможно - нельзя сказать: «Они там, а мы здесь», иначе они будут нарастать как снежный ком и в конце концов могут превратиться в настоящую угрозу - угрозу нашему национальному суверенитету.

«ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТУПНОЙ»

По словам Максима Шугалея, параллельно с основной работой по африканскому направлению он все глубже погружается в местные проблемы. И уже даже наметил для себя основные болевые точки в социальной и политической жизни Петербурга.

- Главное, что нужно сделать, - чтобы власть была доступной для каждого человека, - объяснил ученый, - чтобы был диалог. Но не только тогда, когда сама власть этого хочет - хочет продемонстрировать лояльность и открытость, но и тогда, когда самому человеку это нужно. Простой пример: у нас есть какое-то невообразимое количество горячих линий для связи с разными комитетами и ведомствами. Но вы попробуйте по этим линиям куда-то реально дозвониться! Я лично недавно пытался получить по телефону консультацию о COVID-19. Задавал простые вопросы, например, когда делают вторую прививку, какие документы нужны, чтобы поехать в Турцию. В итоге по первому вопросу меня отправили в поликлинику, по второму - в консульство Турции. Это так власть помогает народу решать его проблемы?

Городскую политику - да и не только городскую, если говорить откровенно, - пронизал формализм, объяснил Максим Шугалей. Зачастую даже низшее звено - муниципальные депутаты - лишь формально обозначают для народа свое присутствие: проводят два-три условных приема в год и этим ограничиваются. И вот с этим злом, констатирует ученый, нужно бороться. Поэтому, в частности, Максим Шугалей положительно воспринял предложение перестать платить депутатам Законодательного собрания Петербурга зарплату, поступившее недавно от одной из российских политических партий.

- В таком случае люди, которые пришли в Заксобрание за деньгами, оттуда уйдут, а между оставшимися начнется хоть какая-то конкуренция, - рассудил наш собеседник. - Хотя, безусловно, там есть идейные люди, которые действительно заслуживают своих денег. Но таких, конечно, мало.