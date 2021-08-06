Погода на выходные 7 и 8 августа 2021 года в Санкт-Петербурге: Без зонтика на улицу не выходить

Погода в выходные в Петербурге будет прохладной и дождливой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наступил последний летний месяц, однако погода совсем не радует петербуржцев теплом и солнцем. После аномально жарких июня и июля, в город пришли дожди и похолодание. "Комсомольская правда" узнала, какой будет погода на выходные 7 и 8 августа 2021 года в Санкт-Петербурге. Скажем сразу, без зонта прогуляться почти не получится.

- Погода в выходные будет мало комфортной. В пятницу особо дождей не будет, хотя облаков много. Город будет находиться на северо-восточной периферии циклона, который двигается к нас со стороны Беларуси. Днем до плюс 20 градусов, - рассказал "КП-Петербург" ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Полностью под влиянием циклона Петербург окажется уже в выходные. В субботу, 7 августа, в городе будет облачно и много дождей. Погода окажется прохладной, всего 18-20 градусов выше нуля. При этом поднимется сильный восточный ветер 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Чуть ослабнут дожди к воскресенью. 8 августа ожидается переменная облачность, но с кратковременными осадками. Из-за того, что солнце все же иногда будет проникать сквозь облака, день выдастся потеплее - плюс 21-23 градусов.

В целом за выходные в Петербурге может выпасть около 20 мм осадков при норме для августа в 81 мм.

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