«Не только пляжи»: где отдохнуть в Ленинградской области

Карелия порадовала ровными дорогами, а машины Chery — комфортом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Куда бы съездить на выходных? Всей семьей, на своем автомобиле, да ещё и не пересекая границу? Жаркое лето 21-го заставило задаться этими вопросами практически каждого петербуржца. Но побережья Финского залива, Ладожского озера превратились в филиалы анапских пляжей: сотни людей, громкая музыка и вездесущий запах шашлыка — не хватает только торговцев чурчхелой.

Но выход есть. В Ленобласти и Карелии десятки живописнейших мест, где воздух чист, а тишину нарушает лишь пение редких птиц. К тому же природа в окрестностях Петербурга хранит немало тайн. Именно поэтому «Комсомольская правда» отправилась на разведку. Команда из журналистов и блогеров раскрыла загадки Ладожского озера, погостила у духа болот и наткнулась на стадо верблюдов.

Кроссоверы Chery Tiggo позволили добраться до самых отдалённых локаций. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НАТИСК НА ЮГ

В самом начале пробега участники разделились на две группы. Первая отправилась исследовать юго-восток Ленинградской области. Автомобили предоставил автоцентр «ИСТКОМ» — официальный дилер бренда CHERY в Санкт-Петербурге. Путешествовали на Tiggo 7 PRO и Tiggo 8 PRO. Это большие, комфортные и проходимые кроссоверы «новой городской элиты» — идеальный вариант для загородной поездки.

- Принять участие в автопробеге нас побудили две причины, — рассказала директор по продажам, маркетингу и развитию ООО «Автоцентр «ИСТКОМ», официальный дилер CHERY, Нонна Шалина. — Во-первых, было интересно посмотреть, как ведут себя машины CHERY Tiggo 7 PRO и Tiggo 8 PRO на разных дорогах, замерить реальный расход бензина, привлечь внимание разных слоев населения к бренду CHERY и автоцентру «ИСТКОМ», создать повышенную лояльность потенциальных клиентов. Во-вторых, очень хотелось поближе познакомиться с Ленинградской областью, открыть для себя новые места, лишний раз убедиться в необычайной красоте родного края. Результаты экспедиции превзошли наши ожидания. Машины показали себя с наилучшей стороны, успешно преодолев самые трудные дороги, а виды родной природы и исторических памятников доказали, что красота рядом! Очень хотелось бы повторить автопробег в следующем году,

В Ленинградской области можно встретить верблюдов. Кто бы мог подумать? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первой точкой маршрута стал Коккоревский заказник. В сосновом бору обитают десятки краснокнижных птиц, так что это прекрасное место для любителей понаблюдать за пернатыми. Также можно прогуляться по экотропе, которая проходит по лесным опушкам, болотам и выходит на самый берег Ладоги. Но добраться до начала тропы смогут только владельцы внедорожников — дорога проселочная. А по пути в заказник можно остановиться у мемориала «Разорванное кольцо».

Дальше — каньон реки Лава. Река разрезает Балтийско-Ладожский глинт — древний уступ, который тянется от Швеции вплоть до Ладожского озера. Его можно назвать «меридианом крепостей»: эта естественная возвышенность — идеальная точка для строительства укреплений. Например, на глинте стоит Копорье и Ивангород. А стены Орешка и вовсе сложены из известняка, добытого на уступе. Пулковские высоты — тоже часть этого образования, в каньоне же можно увидеть нутро глинта: породы, которым сотни миллионов лет. Из достопримечательностей в округе — заброшенный Храм Троицы Живоначальной, построенный в 1833 году.

Финальной точкой первого дня стали Саблинский и Тосненский водопады. В них можно искупаться в жаркий день. Единственный минус — здесь довольно многолюдно даже в будни. Зато можно прогуляться вдоль реки и увидеть рукотворные пещеры, где живут летучие мыши. Однако углубляться в них не стоит — потеряться в катакомбах без гида проще простого. Тут же можно найти древние курганы и место остановки Александра Невского перед битвой со шведами.

Жаль, но в это жаркое лето водопад «Белые мосты» обмелел. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй день начался с посещения приюта «Чуткое сердце», где команда передала запас корма бездомным животным. Из пригорода автомобиль отправился в посёлок Белогорка. Там экспедиция неожиданно наткнулась на стадо верблюдов — обитателей местной фермы. Главная природная достопримечательность близ поселения — Обнажения девона. Крутой лесистый обрыв прямо перед речкой, которому 300 миллионов лет. А ещё скала умеет менять цвет: когда солнце позади, песчаник переливается кроваво-красными оттенками. Когда светило поднимается — камни становятся буро-коричневыми. Чуть дальше — пещеры и святой источник. Также можно дойти до Белгородской ГЭС, «Дома станционного смотрителя» и усадьбы Набокова.

Команда путешествовала на внедорожниках Chery Tiggo. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИДЁМ НА СЕВЕР

Второй команде всё же пришлось пересечь границу. Правда, лишь с соседней республикой — Карельской. В первый день участники добрались до Сестрорецкого болота. До начала экотропы доехать можно, однако дорога ухабистая. В будний день народу практически нет: тишину нарушает лишь гул ветра. Идеальное место, чтобы отключить телефон и на час выпасть из реальности. Можно также прихватить бинокль — здесь обитают почти 160 видов птиц. Ну или на практике ознакомиться с тремя видами болот: низинным, переходным, верховым. Благодаря тому, что эти земли непригодны для сельского хозяйства, ландшафт Сестрорецкого болота остаются неизменными на протяжении тысячелетий. Именно такие пейзажи видели первые люди, которые пришли сюда 2 тыс. лет назад.

С вершины горы Хийденвуори открываются захватывающие виды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следующая остановка — у памятника Петру. Но не из меди, а из дерева. Линдуловская роща — дело рук государя, который выращивал здесь лиственницы для кронштадской верфи. Саженцы везли аж из Астраханской губернии. Однако фрегаты давно уже делают из стали и углепластика, поэтому сегодня могучие деревья могут спокойно тянуться к небу. А гости рощи — прогуляться вдоль реки или устроить пикник. Перед входом в заказник обустроена специальная площадка. Доехать до рощи Петра можно без проблем — к памятнику природы ведет добротная грунтовая дорога.

После экспедиция двигается на север — к берегу Ладоги. Существует гипотеза, что озеро — это древний метеоритный кратер. Об этом говорит необычная форма водоема: мелкий и пологий юг, и глубокий, изрезанный шхерами север. К тому же, на берегах и дне найдены базальты и оплавленные породы — такие следы обычно остаются на месте падения небесных тел. Если гипотеза верна, то диаметр астероида, породившего Ладогу — 11 км. Для сравнения, длина всего Невского проспекта — 4,5 км.

В пещерах на реке Оредеж прохладно даже летом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перед вылазкой в заказник «Ладожские шхеры» участники сделали остановку в Приозерске — тоже передали вкусные подарки бездомным животным от Aller Petfood — производителя кормов для собак и кошек. Компания уже более 100 лет работает в индустрии производства питания для животных, поэтому мы не сомневались, что питомцы будут довольны. Ведь корма разрабатываются в Дании и соответствуют европейским (FEDIAF) и американским (AAFCO) стандартам качества. Мы передали 60 кг кормов TASTY, так что теперь собаки и кошки обеспечены полноценным рационом питания, вне зависимости от возраста, размера и уровня активности. К тому же, у кормов от Aller Petfood оптимальное соотношение цена/качество.

Женева радуется гостям приюта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А затем направились в Сортавалу. По легенде, название города переводится как «власть чёрта». Якобы именно сюда первые Валаамские иноки изгнали нечистую силу. А на следующий день автомобиль направился к берегам «моря лешего». Именно так переводится название поселка Хийденсельга. Рядом с ним гора высотой 100 метров — Хийденвуори. Принадлежит, которая тоже духу болот и охоты. Внутри неё пещера, уже рукотворная. Готовясь к Зимней войне, финские зенитчики обустроили здесь наблюдательный пункт. Место и правда подходящее: панорамы и чистейший воздух кружат голову — в хорошую погоду с вершины даже виден Валаам.

В годы Зимней войны на горе Хийденвуори финны обустроили наблюдательный пункт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну а конечной точкой второй экспедиции стал каскад водопадов «Белые мосты». Ещё до Великой отечественной выше по течению располагалось несколько мостов из светлого камня — сейчас от них остались лишь руины. Однако сам водопад впечатляет, даже несмотря на то, что река немного пересохла: высота гиганта целых 17 метров. Для сравнения, высота знаменитого Кивача — всего 11. К порогам ведёт грунтовка, которая упирается в парковку. Здесь можно оставить автомобиль. Потому что дальше от дороги остается лишь название. К счастью, благодаря проходимости и высокому клиренсу CHERY Tiggo 8 PRO, мы добрались прямо до локации.

На этом автопробег подошёл к концу. Приключение окончено: к счастью, благодаря безопасности, надёжности и проходимости внедорожников CHERY, оно обошлось без неприятных сюрпризов. Самое приятно, что вы можете отправиться в своё путешествие, полное ярких эмоций и незабываемых моментов — и для этого даже не нужно лететь в другую страну!

В Сестрорецком болоте обитает 162 вида птиц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО:

Приобрести CHERY Tiggo 7 PRO и CHERY Tiggo 8 PRO на лучших условиях можно у официального дилера бренда, компании «Истком». Автоцентр находится на Бухарестской улице, 6. Широкий модельный ряд и консультации специалистов позволят выбрать наиболее подходящий автомобиль в разных ценовых сегментах.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

- Автоцентр «Eastcom» — официальный дилер бренда Chery в Санкт-Петербурге

- Компания Aller Petfood — производство кормов для кошек и собак

- Компания «Газпромнефть — Битумные материалы»