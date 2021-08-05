В «ковидный» 2020-й год в Петербурге упала рождаемость

В городе на Неве за «коронавирусный» год родились 55 350 малышей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2020-м в Петербурге родилось на 3,5 тысячи меньше детишек, чем в позапрошлом году. Такие данные следуют из большого доклада, опубликованного Петростатом. Всего в городе на Неве за «коронавирусный» год родились 55 350 малышей. Социологи не связывают падение рождаемости только с пандемией. Да и вообще не сильно удивляются такой статистике.

– Никаких сенсаций здесь нет. Мы находимся все в той же демографической яме. Сейчас у нас в активный фертильный возраст вступили девушки 90-х годов рождения: сейчас они выходят замуж и рожают детей. А их меньше, чем было, например, девочек 87-го или 88-го года рождения. Поэтому по-прежнему происходит снижение числа рождений, – рассказала «КП-Петербург» руководитель сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений Социологического института РАН Ирина Елисеева. – И мы еще будем находиться в этой демографической яме и дальше.

К слову, чаще всего в 2020-м дети появлялись на свет у мам в возрасте от 30 до 34 лет. Таких оказалось 20 105. Чуть меньше малышей родилось у 25-29-летних девушек – 14 505. А у петербурженок от 35 до 39 лет – 11 355 детей. Конечно, были роженицы и старше.

Чаще всего в 2020-м дети появлялись на свет у мам в возрасте от 30 до 34 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но что интересно – немного возросло и число несовершеннолетних мамочек. Юные петербурженки в 2020-м родили 156 детей. Причем пять из них появились на свет у мам, которым нет и 15 лет. В 2019-м у несовершеннолетних появилось на свет всего 145 детей.

– Проблема малолетнего материнства есть, она существует, но статистически она устойчива и никуда не двигается. Ничего критического не происходит, – говорит эксперт.

Кстати, общее падение рождаемости специалисты связывают и с разводами. Напомним, что в 2019-м году Петербург побил рекорд по расторжению браков за последние годы. Тогда с семейной жизнью решила покончить 27701 пара (по данным Комитета по делам записи актов гражданского состояния), и это был самый высокий показатель с 2011 года.

– Происходит регрессия, связанная с разводами. Она очень чувствительна и статистически значима. То есть разводы очень сильно влияют на рождаемость. Если женщины не уверены в партнере – они не рожают, – добавляет Ирина Елисеева.

В 2020 году в Петербурге разошлась 22 761 пара. Фото: Иван МАКЕЕВ

А вот в 2020-м существенных скачков в разводах не произошло. В городе на Неве разошлась 22 761 пара. Расписываться, правда, тоже стали меньше (49 тысяч браков в 2019-м против 40,9 тысяч в 2020-м). Однако не стоит забывать о временно закрытых из-за пандемии ЗАГСов. На рождаемость коронавирус тоже в какой-то степени повлиял, считают эксперты.

– Это неуверенность в завтрашнем дне. Коронавирус и локдаун показали, что человек не защищен. Конечно, государство стало предпринимать шаги, помогает справиться с трудностями. Но этого недостаточно. Нужно было сразу спланировать всю систему мер, чтобы люди знали, какие им полагаются выплаты, когда и за что. А получилось все как-то спонтанно: то этой категории деньги, то этой. Другие задаются вопросом – а почему не нам? – отмечает Ирина Елисеева.