«Где упадем, там и дом»: С начала пандемии количество бродяг в Петербурге выросло на треть

К августу 2021 года количество бездомных в Северной столице выросло на 30-40 процентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным некоммерческой благотворительной организации «Ночлежка», к августу 2021 года количество бездомных в Северной столице выросло на 30-40 процентов по сравнению с допандемийным периодом.

Сенная площадь. Ранее утро. Одноименный рынок, ломбарды, дешевые закусочные, цветочные и табачные лавки пока не открылись, но город постепенно просыпается. С незапамятных времен это место было чуть ли не главной точкой притяжения нищих. Еще в середине позапрошлого века в романе «Петербургские трущобы» Всеволод Крестовский описывал Сенную площадь и расположенную поблизости Вяземскую лавру так: «…с другой стороны улицы мокли и дрожали разнородные группы нищих на паперти Сенного Спаса. В церкви кончалась служба. Нищих на этот раз собралось изрядное количество: завтра родительская суббота - значит, сегодня за всенощной изобилие купчих и прочих молельщиков, щедрых на подаяние…»

Заброшенка на Черняховского - одно из мест, где обитают бездомные. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Многое изменилось за 200 лет. Большевики разрушили Спас на Сенной, на площади появились три станции метро и торговый центр. Вяземская лавра превратилась из маргинального притона в старинный отреставрированный дом-памятник. Зато остались знаменитый рынок и бездомные.

«ЭТО ВСЕ ВОДКА ПАЛЕНАЯ»

У пешеходного перехода через Садовую улицу спит неопределенного возраста женщина с опухшим лицом. Спешащие на работу горожане брезгливо обходят нищенку. С крыльца забегаловки спускается худенький мужичок с коричневатым лицом и глубоко посаженными глазами. Неторопливо закуривает, пытается разбудить женщину. Та поначалу отмахивается, потом, покачиваясь, встает, а затем приседает, чтобы справить нужду прямо посреди площади. Николай - так зовут мужчину - грустно констатирует, что женщина, оказывается, совсем пропащая и ей уже ничем не помочь.

- Это все водка паленая - она губит бездомных. Продается в маленьких магазинчиках по всей округе, - начал Николай, указав на пустую бутылку рядом с местом, где лежала женщина. - Знаю, о чем говорю: еще недавно сам ночевал на улице. История у меня вполне обычная: приехал сюда год назад из Архангельска на заработки. В первый же день обокрали: ни кошелька, ни документов. Поскитался с таким же бродягами, потом обратился в благотворительную организацию, дали ночлег, а затем устроился к ним на роботу. Помогаю таким же.

Средняя продолжительность жизни человека на улице в Петербурге составляет 6-7 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Николаю повезло, ведь он мог попасть не в благотворительную организацию, а в так называемый работный дом. В таких учреждениях бедолаг зачастую обманывают, заставляя пахать за скудную еду и ночлег.

Почти все истории петербургских бездомных похожи: приехал из провинции на работу, попал в беду, мошенники лишили жилья, выгнали родственники.

Бродяга по имени Сергей рассказывает, что в прошлом году попытался поменять комнату в петербургской коммуналке на просторную квартиру на окраине Ленинградской области. Из-за отсутствия юридической грамотности мужчина оказался на улице.

- Я не подписал какие-то документы, когда это требовалось. Потом время ушло. Квартиру в моем родном Бокситогорске в итоге присвоил риелтор. Я всю жизнь работал шофером, сейчас восстановлю права, попробую устроиться таксистом и снять жилье, - делится Сергей.

На вопрос, где он сейчас ночует, мужчина пробормотал что-то совершенно нечленораздельное.

НЕ БОМЖ, А СТАРЫЙ ПАНК

Другой тип бездомных - люди, которые добровольно выбрали бродячий образ жизни. С такими мы познакомились в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте. Местные частенько жалуются, что зеленая зона превратилась в пристанище маргиналов - сад облюбовали бродяги, алкоголики и наркоманы. Видимо, сказывается близость Московского вокзала.

Старый Панк передал через журналиста "Комсомолки" привет маме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на раннее время, на одной из скамеек проходит пирушка. Пятеро бездомных пьют здесь водку. Запивка - дешевый лимонад. Выпивают «посменно» уже вторые сутки подряд: пока трое лакомятся спиртным, двое отсыпаются. Один из спящих расположился на соседней лавочке, другой мирно дремлет на газоне.

- Витя, вставай! Эти двое сейчас всю водку без тебя выпьют! - кричат приятели одному из «сменщиков».

Услышав заветное слово, Витя - мужчина на газоне - резко открывает глаза. Заметив перед лицом объектив фотоаппарата, тут же требует сто рублей за интервью и съемку.

- Я уже три года на улице, и мне хорошо. Я не бомж. Как говорится, где упадем, там и дом. Сейчас он здесь. Мы его называем не сангалльский сад, а сангалльский дом. В Петербург приехал автостопом. Вот бросил наркотики, просто пью. Недавно мы в Великий Новгород ездили на попутках, в речке там купались, - бодро отчеканил Виктор, несмотря на недавнее пробуждение.

«ХОТЬ МАМЫ УЗНАЮТ, ЧТО МЫ ЕЩЕ ЖИВЫ»

На 100 рублей лаконичное интервью не тянет, но мы все же решили поддержать бездомного. Поначалу остальные бродяги общаться оказались, но вдруг один из мужчин сказал друзьям, что наша статья - это единственная возможность передать привет родным из Беларуси и Украины (оттуда и приехала компания).

В центре города спокойно можно наткнуться на спальное место бездомного. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Хоть мамы узнают, что мы еще живы! - воскликнул бродяга с небрежным ирокезом, представившийся Старым Панком.

Вместе с компанией идейных бомжей из стран бывшего Союза направляемся к лавочке. Виктор, Арчибальд, Старый Панк и их приятель, который якобы не может вспомнить имя после контузии на Донбассе, по очереди прикладываются к бутылке. Пятого товарища не будят: судя по неприличному прозвищу, авторитетом он не пользуется и горючее на него переводить никто не хочет.

- Если спирт замерз в стакане, буду грызть его зубами, - вдохновенно изрекает Старый Панк, перед тем как сделать очередной глоток беленькой.

Несмотря на маргинальный образ жизни, компания смогла блеснуть познаниями в истории Санкт-Петербурга и сада, в котором они обитают.

- Когда велись работы на ближайшей заброшке, строители на наших глазах снесли бульдозером могилу дочери Франца Сан-Галли, которая умерла в младенчестве. Был памятник, надгробие, а теперь ничего нет. Это самое настоящее варварство! Как такое могли допустить? Больно. Особенно оттого, что это происходит у нас дома, - вздыхают бродяги.

По словам скитальцев, заброшка пользуется дурной славой даже среди живущих на улице. Якобы в разрушенном здании обитают агрессивно настроенные бездомные, которые в придачу еще и употребляют «соль» (сленговое название запрещенного психоактивного вещества. - Прим. ред.). Мы решили проверить услышанное, однако ничего, кроме следов обитания маргиналов, не обнаружили.

Зато мы смогли пообщаться с жительницей ближайшего дома Валерией. Девушка рассказала, что обычные бродяги особых проблем ей не доставляют, а вот те самые «агрессивные и наркозависимые» действительно пугают местных жителей.

Многие бродяги настолько привыкли к существованию на улице, что не хотят что-то менять в жизни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

6-7 ЛЕТ, А ПОТОМ СМЕРТЬ

По данным «Ночлежки», сейчас в Петербурге проживает около 60 000 бездомных. Эта цифра весьма условна.

- Можно ли назвать таковым человека, если он ночует по знакомым или перебивается случайными заработками и снимает где-нибудь койку, когда есть деньги? Много тех, кто уже на грани, - рассказал «КП» в Петербурге» руководитель PR-отдела «Ночлежки» Данил Краморов. - Когда начался первый жесткий карантин, количество обращений, очередей за бесплатным питанием и обогревом увеличилось ровно вдвое. Потом немного снизилось. Сейчас число людей, которым мы помогаем, на 30-40 процентов выше допандемийного.

По словам Данила, многие из тех, кто оказался на улице в прошлом году, попали в беду из-за пандемии. Список бедолаг пополнили те, кто был в шаге от бездомности и потерял работу во время карантина. Также многие приехали из регионов, где работы стало еще меньше, но, не найдя вакансий, примкнули к местным бродягам.

По данным «Ночлежки», сейчас в Петербурге проживает около 60 000 бездомных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Средняя продолжительность жизни человека на улице в Петербурге составляет 6-7 лет. Потом наступает смерть от холода, травм или болезней.

- В странах Западной Европы среднестатистический бездомный получает помощь от социальных служб в течение года. У нас этот срок гораздо больше, некоторые просто не дожидаются. Идеально было бы помочь человеку в течение месяца с того момента, как он остался на улице, потом наступает привыкание к такому образу жизни, - добавляет Данил.

КСТАТИ

Казенный дом

Официально бездомных в городе в десятки раз меньше, ведь регистрируют только тех, кто сам обратился к властям. По информации Комитета по социальной политике, на 1 августа 2021 года на учете состоят 3166 бездомных граждан. Лишь 1109 из них попросили о какой-либо помощи. Петербуржцев и приезжих примерно поровну.

В городе работают государственные социальные учреждения - интернаты и дома ночного пребывания. Параллельно бездомных пытаются обеспечить социальным жильем. В прошлом году таким путем крышу над головой получили 160 человек. Примерно столько же стоит на учете. Правда, на кров от государства могут рассчитывать лишь те, кто зарегистрировался в Петербурге не менее десяти лет назад.

Эта заброшка пользуется дурной славой даже среди живущих на улице. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В комитете отмечают, что многие бродяги настолько привыкли к существованию на улице, что уже не хотят что-то менять в жизни. Даже получив помощь в социализации, они через некоторое время добровольно возвращаются в привычную среду обитания.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Чем болеют бездомные?

Отсутствие документов часто становится препятствием в получении медицинской помощи. По этой причине бездомные редко обращаются к врачам. Чтобы помочь таким людям, в 2018 году в Петербурге создали благотворительную больницу, получившую статус автономной некоммерческой организации.

- Вопросы здоровья не стоят у этих людей на первом месте. Их больше заботит выживание, поиск еды и одежды. Поэтому многие запускают свои болезни. Мы с коллегами часто сталкиваемся с тем, что человеку нужна неотложная помощь. Обычные люди давно бы пошли в поликлинику и не стали бы терпеть такие боли, но бездомные обращаются к медикам в последний момент, - рассказывает директор АНО Сергей Иевков.

Пик обращений бездомных пришелся на июнь 2020-го. В этом году нагрузка на врачей благотворительной организации вернулась к прежнему уровню.

- В список диагнозов выходят инфекции, септические поражения, раны, болезни внутренних органов. Единственный диагноз, характерный только для бездомных, который нередко приводит к их гибели, - переохлаждение - добавляет Иевков.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Бездомных хоронят за счет государства, чаще всего в общей могиле на отдаленном кладбище. Памятников и крестов не ставят, максимум табличку с номером. Перед тем как оказаться в яме, тело бродяги лежит в морге не менее двух недель - именно столько по закону дожидаются представителя, который возьмется за похороны усопшего. Как правило, таких не находится. В редких случаях за почившими бездомными приходят волонтеры благотворительных организаций или социальные работники, которые помогали им при жизни. Только тогда появляется шанс, что покойного не забудут.