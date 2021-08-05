В лесу под Петербургом спасли пенсионерку, пропавшую больше двух суток назад

В Ленобласти двое суток искали заблудившуюся женщину. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Настоящая спасательная операция развернулась в Волосовском районе Ленобласти. Именно здесь ушла в лес и не вернулась местная пенсионерка.66-летняя женщина отправилась за черникой и не смогла выйти назад до темноты. Ее родные, обеспокоенные пропажей, обратились в полицию и к поисковикам.

- На следующий день, после сообщения о потерявшейся, на место выехали добровольцы отрядов «Лиза Алерт» и «Отклик» и специалисты поисково-спасательного отряда «Тосно». К счастью, Вера Анатольевна почти постоянно была на связи. Простой кнопочный телефон хорошо держит заряд, но отправить с него точку геолокации нельзя. А по путаным объяснениям самой заблудившейся хотя бы приблизительно определить, где она находится, было решительно невозможно, - сообщается в группе ВКонтакте поискового отряда «Лиза Алерт Питер».

Поход за черникой затянулся на двое суток. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Женщину искали всеми способами весь день, но прочесывание большой местности успеха не принесло. К этому времени пенсионерка сидела в лесу больше суток. Но телефон все же помог. С наступлением темноты поисковики начали стрелять из ракетницы, а женщина по телефону говорила, какие из них видит и с какой стороны от нее луна. Определив примерное местонахождение пенсионерки, спасатели пошли прочесывать квадрат и, крича и слушая отклики, все же обнаружили женщину.

К этому времени она уже сильно замерзла и не могла двигаться. Поисковики разожгли костер, напоили пенсионерку горячим чаем и вывели из леса, на что ушло еще более четырех часов. При этом по пути пришлось обходить лесной пожал - горел торф.

Спасателям пришлось обходить лесной пожар. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В итоге спасенную передали врачам, сейчас с пенсионеркой все в порядке. В лесу ей пришлось провести больше двух суток.

- Вере Анатольевне фантастически повезло: не разрядился и ловил связь телефон, она смогла увидеть сигнальную ракету и сказать об этом, в конце концов, ночи выдались теплыми. Но мы вас очень просим – не надо повторять ее приключения и пытаться выбраться из леса самостоятельно. Заблудился – сразу звони спасателям. Ведь чем дольше человек в лесу не обращается за помощью, тем сложнее его найти, - отмечают поисковики.