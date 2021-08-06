Умерла старейшая петербургская актриса Галина Короткевич, не дожив двух недель до 100-летия

В Петербурге умерла старейшая актриса города, народная артистка РСФСР Галина Короткевич. Фото: vk.com/teatrvfk

Умерла старейшая петербургская актриса Галина Короткевич. Народная артистка РСФСР не дожила всего две недели до своего 100-летнего юбилея. Трагическую новость сообщил ТАСС худрук Театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков. По его словам, все коллеги готовили отметить знаменательную дату, ведь Короткевич была для них легендой. Причины смерти артистки не сообщаются.

- Эта удивительная женщина была связана (с театром – Прим.Ред.) с 1962 года, сыграв здесь многие десятки ролей в классике и современной драматургии. Это была актриса редкого творческого оптимизма, выходившая на сцену еще несколько лет назад, - рассказал Новиков информационному агентству.

В последние годы зрители театра Комиссаржевской могли помнить Галину Короткевич по спектаклю "Утоли моя печали...". Фото: vk.com/teatrvfk

Судьба Галины Петровны пролегала через войну и блокаду, а также через бесчисленное количество ролей. Коллеги называли Короткевич не иначе как хранительницей очага и легендой петербургской сцены.

Массовый зритель может знать актрису по песне героини Нади Ковровой из фильма «Весна в Москве», тогда многие в стране напевали песенку девушки. В Театре Ленсовета ее воспитали как актрису мощные режиссеры Бромлей и Акимов. Последние годы Галина Петровна уже не выходила на сцену по состоянию здоровья.

«Комсомолка» приносит искренние соболезнования родным и коллегам Галины Петровны.