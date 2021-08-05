Питер - большая роль в моей судьбе: Хиту Татьяны Булановой исполнилось два года

Татьяна Буланова. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В августе исполнилось два года с момента появления песни певицы Татьяны Булановой «Питер» (музыка - Антон Яковлев, слова – Алексей Арабов). Эту композицию-признание в любви родному Петербургу создали ко Дню города, но официально релиз вышел в августе 2019-го. В тексте перечисляются все основные достопримечательности Северной столицы - Невский проспект, Дворцовая площадь, Казанский собор.

Песня сразу стала хитом, а сейчас многие жители города на Неве и вовсе считают ее неофициальным гимном региона, распевая припев:

Питер, я каждый раз спешу к тебе.

Питер - большая роль в моей судьбе.

Питер, любимый город над Невой.

Навеки связана с тобой, о Питер, Питер.