Появились новые подробности о состоянии избитого соседкой сына Стаса Пьехи

Стас Пьеха нанял адвоката, чтобы наказать обидчицу своего сына. Фото: соццсети

Сын Стаса Пьехи по-прежнему проходит лечение. Об этом заявила мама мальчика Наталья Горчакова на своей странице в Instagram. По ее словам, Пете, который получил травму головы, предстоит долгая реабилитация.

- Петя все еще находится под наблюдением врачей, нам нужно проходить процедуры и пока рано говорить о полном выздоровлении, - сообщила Горчакова.

Ранее бывшая супруга Стаса Пьехи заявила, что мальчик получил не только физические увечья, но и моральные. Ребенку пришлось работать с психологом.

Ирина Безбородова набросилась на мальчика из-за испорченного бассейна. Фото: принтскрин видео

Напомним, наследник певца пострадал от рук Ирины Безбородовой, жены известного футбольного судьи в Петербурге. Петя Пьеха отдыхал с мамой в коттедже по соседству и испортил бассейн на чужом участке. Хозяйка дома решила разобраться с сорванцом на кулаках. Женщина дернула мальчика за руку так, что тот ударился об землю и после подучил сотрясение мозга. Вместе с матерью мальчик лежал в больнице. А на Ирину Безбородову завели уголовное дело за избиение сына Пьехи.

Как рассказал «Комсомолке» адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы звездной семьи, супруга арбитра до сих не извинилась и более того, даже написала встречное заявление в полицию на Петю Пьеху.

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