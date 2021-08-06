«Зенит» и «Краснодар» определят победителя Winline Derby на берегу Невы.

Самые принципиальные и яркие матчи российского футбола возвращаются! В субботу «Зенит» и «Краснодар» сыграют первый в новом сезоне Winline Derby – так теперь называются противостояния между ведущими клубами страны, которые выбрали своим партнером компанию Winline.

Поединки между двумя клубами почти всегда получались сверхзрелищными, а интрига в них сохранялась до последних секунд. В прошлом сезоне в Winline Derby между «Зенитом» и «Краснодаром» соперники в обеих встречах забивали четыре мяча – в Санкт-Петербурге хозяева победили со счетом 3:1, а ответном матче была драматичная ничья 2:2.

В этот раз обновленные «быки», перед матчем усилившиеся польским полузащитником Крыховяком, постараются вновь отобрать очки у чемпиона. А «Зенит» намерен продолжить победную поступь на старте чемпионата.

Все эти составляющие обещают болельщикам, что в Winline Derby снова будет много голов и борьба до финального свистка! Пропустить такой матч – просто преступление! Потому что Winline Derby — это знак качества спортивного события, от которого поклонники футбола получат максимум эмоций, впечатлений и адреналина.

Winline — выбор победителей. А кого выберешь ты?