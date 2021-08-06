Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 августа 2021 21:57

Выдвижение социолога Максима Шугалея в ЗакС Петербурга поддержали коллеги

Они назвали его профессионалом и патриотом
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Выдвижение социолога Максима Шугалея в ЗакС Петербурга поддержали коллеги. Фото: личный архив.

Выдвижение социолога Максима Шугалея в ЗакС Петербурга поддержали коллеги. Фото: личный архив.

В сентябре состоятся выборы в Законодательное Собрание Петербурга, куда выдвигается социолог Максим Шугалей. Политологи положительно отреагировали на выдвижение ученого.

Политолог и адвокат Дмитрий Лебедев заявил о своей поддержке Максима Шугалея, которого он считает не только профессионалом, но и патриотом Родины.

Его коллега политконсультант Юлия Милешкина отметила, что наслышана о работе Шугалея и считает его фанатом своего дела с огромным профессиональным и жизненным опытом, который прекрасно представляет, как работает власть.

- Он яркий и харизматичный. Я считаю, что его персона украсит и оживит интеллигентное Законодательное Собрание Петербурга, – заключила Юлия Милешкина.

Интересное