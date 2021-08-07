Прощальный привет: Световое шоу устроили на «Лахта Центре» в честь закрытия Олимпиады

Световое шоу устроили на "Лахта Центре" в честь участников и болельщиков Олимпиады. Фото: кадр с видео vk.com/lakhtacenter

Красочное световое шоу могли видеть поздним вечером пятницы жители Приморского района и те, кто оказался рядом с комплексом «Лахта Центра». Башня окрасилась в цвета олимпийских колец, а ее верхняя часть превратилась в олимпийский факел.

- Минувшей ночью башня «Лахта Центра» предстала в праздничной подсветке: на ее фасадах можно было наблюдать олимпийские символы — огонь и пять колец. Световое шоу стало прощальным приветом всем, кто участвовал в Олимпийских играх и болел за спортсменов, - сообщает пресс-служба «Лахта Центра» в соцсетях.

Здесь же опубликован ролик. Причем сделан он под музыку Чайковского - нынешний гимн олимпийского комитета России, под флагом которого в Токио выступают отечественные спортсмены.

Надо сказать, что кроме башни в шоу был задействован и огромный медиа-фасад, на котором запустили тематический видеоролик.

Напомним, что Олимпиада завершится в нынешние выходные, церемониях закрытия пройдет вечером в воскресенье, но из-за разницы во времени, для России это будет еще день.

Смотреть видеосюжет Световое шоу на "Лахта Центре" в честь завершения Олимпиады

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