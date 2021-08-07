Новый спасенный под Петербургом тюлененок умер вовремя кормления, но потом ожил

Знакомьтесь: Ларион Ларионович Ларионов. Фото: vk.com/sealrescue

Новый питомец появился в петербургском центе спасения тюленей. Пухлого на вид малыша нашли в районе поселка Ларионово, причем спасла его женщина и отчеством Ларионовна, поэтому с выбором имени долго не мучились. Но самое страшное случилось в первый же день - тюлененок умер вовремя кормления. Но потом ожил.

- Сами понимаете, других вариантов с его именем у нас не было. Ларион Ларионович поначалу очень нас боялся и один раз даже умер во время принудительного кормления. У него остановилось сердце и прекратилось дыхание. Но, к счастью, Лариону в дальнейшем не понравилось развлекаться подобным образом, - сообщают в соцсетях сотрудники Центра спасения тюленей.

Но потом все наладилось. После того, как ластоногий малыш успокоился, его организм стал работать нормально, а он сам стал «вполне прилежным пациентом», который соблюдает прописанную диету и с уважением относится к обслуживающему его персоналу.

Ну а чтобы имя было полным, круглому Лариону Ларионовичу дали и фамилию. Ларионов, естественно.

Напомним, что недавно из Центра спасения тюленей на волю выпустили двух окрепших нерп. Свободу в Ладожском озере обрели Бурнев и Орешка