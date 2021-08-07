Стена сплошного дождя накрыла Петербург

В городе льет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящая стена дождя, если судить по онлайн-картам погоды, накрыла Петербург. Ливень, как и обещали синоптики, пошел в субботу утром. Начинался он с небольшой мороси, но к полудню стал мощным и всепоглощающим - льет во всех районах разом и вокруг по Ленобласти.

- Такого супердождя, который был в понедельник, сейчас не ожидается. Но погода на выходные будет малокомфортной. В субботу и воскресенье Северная столица окажется под влиянием циклона, на город выпадет до четверти месячной нормы осадков, - рассказал «КП-Петербург» ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Петербург и окрестности накрыло стеной дождя. Фото: Яндекс.Погода

Напомним, что норма для августа в Петербурге - 81 мм, а за субботу -воскресенье специалисты ожидают выпадения 15-20 мм осадков. Это втрое меньше, чем в понедельник, когда в некоторых районах произошло подтопления, а на Парашютной улице машины скрыло водой по окна.

Лить, судя по прогнозам, будет весь день и всю ночь, а с обеда воскресенья погода начнет улучшаться, выглянет солнце и станет потеплее, до +21...+23 градусов.

В понедельник погода останется примерно такой же.