Синхронистка из Гатчины Светлана Колесниченко завоевала вторую золотую медаль Олимпиады

Светлана Колесниченко из Гатчины дважды стала чемпионкой Олимпийских игр в Токио. Фото: СОЦСЕТИ

Еще одно золото принесла Ленинградской обалсти пловчиха Светлана Колесниченко. Его она завоевала в командных соревнованиях по синхронному плаванию, которые прошли в предпоследний день игр в Токио.

- Да! Олимпийские чемпионки по синхронному плаванию, - сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России на странице ОКР ВКонтакте.

В составе команды, завоевавшей золото, кроме Светланы Колесниченко, представляющей Гатчину, также выступали: Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Полина Комар и Марина Голядкина.

Сборная ОКР завоевала "золото" в командных соревнованиях. Фото: vk.com/olympic_russia

Отметим, что это шестой по счету золотой олимпийский дубль российских синхронисток, которые не отдают медали высшей пробы ни в парном, ни в командном зачете, начиная с игр в Сиднее 2000 года.

Напомним, что первое «золото» в копилку сборной ОКР на играх в Токио Светлана Колесниченко вместе с напарницей Светланой Ромашкиной положили 4 августа.