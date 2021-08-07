Петербургские волейболисты Егор Клюка, Иван Яковлев и Виктор Полетаев стали серебряными призерами Олимпиады

Виктор Полетаев, Иван Яковлев и Егор Клюка стали серебряными призерами Олимпиады. Фото: vczenit-spb.ru

Обидное, но почетное второе место завоевала на Олимпиаде в Токио сборная Олимпийского комитета России по волейболу. В упорном и драматичном матче наши спортсмены все же уступили французам, когда до победы, казалось, оставалось лишь подать рукой. Серебряными призерами Токио стали и три петербургских волейболиста.

- Волейболисты петербургского «Зенита» - серебряные призеры Олимпийских игр в Токио-2020. В финале сборная ОКР в упорном противостоянии уступила команде Франции, - сообщает пресс-служба Комитета по физкультуре и спорту Петербурга.

Отметим, что матч за «золото» развивался действительно драматично. Наши волейболисты проиграли две первые партии, потом на морально-волевых вытащили третью и четвертую. Быстро повели в решающей, пятой, но все же уступили в ней со счетом 12:15.

Несмотря на это, выступление россиян, в том числе и петербуржцев, можно признать успешным.

- Браво, парни! Болели всей страной Вы лучшие! - отмечает пресс-служба Олимпийского комитета России.

«Комсомольская правда в Петербурге» присоединяется ко всем поздравлениям и желает нашим спортсменам новых успехов.