В начале рабочей недели Петербург отдохнет от сильных дождей

В Петербурге несколько дней не будет сильных дождей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На смену аномально жаркому июлю в Петербург пришел сезон дождей. Уже за первую неделю августа в городе выпало больше месячной нормы осадков! Чего стоил один только сильнейший ливень в ночь на 3 августа, когда дороги подтапливало, обочины размывало, а машины тонули в воде. «Порадовала» и прошедшая суббота, когда дождь шел без умолку весь день. Однако погода даст городу несколько дней передышки.

Дожи отступили уже в воскресенье, и в начале рабочей недели сильных осадков синоптики не обещают. Об этом рассказал на своей странице в соцсети Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

– Существенных осадков в Санкт-Петербурге не ожидается в ближайшие 2-3 дня, термометры покажут +23…+25°, – сообщил Михаил Леус.

Атмосферное давление в первые дни рабочей недели существенно меняться не будет. Так что погода порадует и метеозависимых людей. Сильного солнца ждать не стоит – преимущественно будет облачно. А вот о зонтиках петербуржцам все-таки надолго забыть не получится.

– Во второй половине новой недели Северную столицу ждет очередное пополнение водных запасов, – отмечает Михаил Леус.

К слову, за начало августа осадкомеры показали уже 99 миллиметров влаги. Это 122% от месячной нормы.

– Добавлю, что самый «дождливый» август в Санкт-Петербурге наблюдался в далеком 1869 году, когда выпало 197 мм осадков, а в более близкой истории одним из наиболее «мокрых» был август 2016 года, принесший 189 мм осадков, – рассказал Михаил Леус.