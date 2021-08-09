Черный BMW X5 устроил массовое ДТП с такси на Невском проспекте

Массовое ДТП произошло поздним вечером на Невском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Массовое ДТП произошло поздним вечером воскресенья в самом центре Петербурга. На перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы черный BMW X5 вылетел на встречную полосу, зацепил белую «Шкоду» и протаранил несколько ехавших дальше машин, а том числе такси.

- На Невском лютый замес. 4 или 5 машин. X5 на встречке. Вероятно, вылетел. Скорая на месте, - сообщали очевидцы аварии (орфография сохранена) в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На видео с камер наблюдения хорошо заметен момент удара. Из «Шкоды» в ужасе выбежали две девушки, ехавшие сзади пассажирками.

Первый удар достался "Шкоде". Фото: vk.com/spb_today

При столкновении у BMW оторвало переднее левое колесо и дальше машина неслась уже неуправляемой.

По словам очевидцев, после ДТП водитель BMW быстро снял с машины номера.

На место аварии приехали сразу три машины скорой помощи, пострадали несколько человек, точное их количество пока неизвестно.

- Когда проезжал, там женщина в скорой сильно кричала, - сообщали очевидцы.

В причинах и обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД.

Смотреть видеосюжет BMW X5 устроил массовое ДТП на Невском проспекте 8 августа 2021

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