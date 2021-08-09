Уголовное дело завели после обрушения Дачи Кривдиной в Сестрорецке

Уголовное дело возбуждено после обрушения башни Дачи Кривдиной. Фото: Прокуратура СПб.

Полиция Курортного района Петербурга возбудила уголовное дело по факту обрушения Дачи Кривдиной. Историческое здание, охраняемое КГИОП, частично рухнуло в ночь на 31 июля. Живущие здесь люди в последний момент успели выбежать на улицу, услышав треск. После ЧП проверку начала прокуратура.

- По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия), - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что само деревянное здание, бывшее в советское время многоквартирым домом, сейчас находится в руках коммерческой фирмы, которая не следит за состоянием объекта. При этом в доме остаются жильцы - многодетная семья, которая не хочет выезжать из опасения, что им дадут меньше площади, чем имеется на данный момент.

После обрушения было проведено совещание с участием прокуратуры, представителей районной администрации, собственника здания и жильцов. Собственника обязали привести Дачу Кривдиной в порядок, а жильцам объяснили, как получить другую квартиру. В этом обещал помочь директор фирмы-владельца рухнувшей постройки.

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