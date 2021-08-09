Денежная пропасть: В Петербурге богатые получают в 12,7 раза больше бедных

Одним ежемесячно перечисляют на зарплатную карточку 211 500 рублей, другим – 16 600 рублей. Фото: Архив "КП"

Коронавирус сделал бедных еще беднее, а богатых – богаче. К такому выводу пришли аналитики, сравнив зарплаты наемников из разных регионов России. Эксперты разделили работяг на 10 равных частей и расставили по уровню доходов, от зажиточных до тех, кто перед получкой последние макароны с солью доедает.

И вот что получилось. Если самые бедные, по данным на апрель 2021 года, заработали в среднем по стране 12 200 рублей (за вычетом налога), то самые состоятельные – в 13,5 раза больше, 164 700 рублей.

Причем за ковидный год пропасть между богатыми и бедными увеличился: весной 2019-го первые были богаче вторых всего в 13 раз (10 500 против 136 800 рублей). Средняя температура по России выглядит куда презентабельнее – каждый россиянин в апреле-2021 заработал 49 000 рублей.

Наибольшее зарплатное неравенство – почти в 18 раз – показала, конечно, Москва. Самые богатые там зарабатывают 357 500 рублей в месяц, самые бедные – 20 000 рублей.

Но Петербург тоже далек от идеалов коммунизма: в городе трех революций получка самых богатых выше зарплаты самых бедных в 12,7 раза. Богатеям ежемесячно перечисляют на карточку в среднем 211 500 рублей, а петербуржцам на другом конце социальной лестницы – 16 600 рублей.

С таким финансовым перепадом Петербург опередил Подмосковье. Там одной зарплатой богатого (173 100 рублей) можно рассчитаться с дюжиной бедных (14 400 рублей).

Богатеям из Петербурга ежемесячно перечисляют на карточку в среднем 211 500 рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Хотите стать ближе к состоятельным трудящимся? Отправляйтесь в Тыву: там максимальные зарплаты превышают минимальные лишь в 5,9 раза. Правда, и платят всем меньше – от 16 300 до 95 600 рублей. Та же ситуация в Алтайском крае и Карелии: разница – меньше, но зарплаты – ниже.

А вот еще несколько любопытных цифр. По размеру средней зарплаты (это 66 629 рублей) Петербург оказался не на втором после Москвы месте, а на одиннадцатом. И даже по величине максимальных зарплат Северная столица находится лишь на шестой строчке рейтинга – лидируют белокаменная и регионы Дальнего Востока.

КОМПЕТЕНТНО

Елена ТРУБНИКОВА, президент сети аудиторских, оценочных и консалтинговых компаний «ФинЭкспертиза»:

– Пандемия усугубила зарплатное неравенство. Власти сделали упор на профилактику безработицы, пусть и ценой низких зарплат. Правительство стимулировало работодателей сохранять штат, но у бизнеса не было возможности держать зарплаты на прежнем уровне. В результате значительная часть работников со средними зарплатами перешла в категорию низкооплачиваемых. Часть работников оказалась в выигрыше – например, специалисты в крупных городах. А основной удар пришелся на работников с невысокими заработками.

Сейчас самые высокооплачиваемые 10 процентов работников получают 33,5 процента всех денег. Наименее оплачиваемым 10 процентам работников достается лишь 2,5 процента фонда оплаты труда.

КОНКРЕТНО

Топ-5 регионов с самым большим зарплатным неравенством, раз:

– Москва – 17,9,

– Санкт-Петербург – 12,7,

– Московская область – 12,

– Тюменская область – 10,4,

– Сахалинская область – 10,4.

Топ-5 регионов с самым маленьким денежным разрывом, раз:

– Тыва – 5,9,

– Алтайский край – 6,6,

– Карелия – 6,6,

– Мордовия – 6,6,

– Ингушетия – 6,8.

ВАЖНО!

Соотношение зарплат самых бедных и самых богатых, раз:

– 2001 – 39,6,

– 2002 – 30,5,

– 2003 – 30,

– 2004 – 26,4,

– 2005 – 24,9,

– 2006 – 25,3,

– 2007 – 22,1,

– 2009 – 14,7,

– 2011 – 16,1,

– 2013 – 15,8,

– 2015 – 14,5,

– 2017 – 14,1,

– 2019 – 13,

– 2021 – 13,5.