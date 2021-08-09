«Об Олимпиаде мечтал 20 лет, но все решила 0,1 секунда»: Жена велогонщик Павла Якушевского - о провале в Токио

Павел Якушевский выступал на Олимпиаде в Токио в составе сборной России по велотреку.

Павел Якушевский выступал на Олимпиаде в Токио в составе сборной России по велотреку. Гонщик вылетел из соревнований в первый день гонки, обидно уступив 0,1 секунду. Спортсмен приехал 25-ым, когда в следующий этап проходило только 24 участника.

Об обидном провале на Играх «Комсомолка» пообщалась с женой Павла Якушевского Маргаритой.

ОЛИМПИАДА ДЛЯ СИЛЬНЕЙШИХ

- Павел, наверное, долго готовился к этим Олимпийским играм?

- Серьезным спортом он уже 11 лет занимается. Чтобы отобраться на Олимпиаду, за два года до неё нужно набрать определенное количество очков на международных соревнованиях. Мы всей семьей сильно обрадовались, когда узнали, что Паша едет в Токио. Он об Олимпиаде очень долго мечтал. Потом была подготовка к Олимпиаде, она проходила в Санкт-Петербурге на велотреке «Локосфинкс». Виделись мы раз в неделю на выходных, все остальное время были тренировки.

- А у Павла есть какой-нибудь талисман, который приносит удачу?

- В первые месяц знакомства я подарила Паше игрушку кролика, и он стал его талисманом.

- Выступления Павла пришлись уже под конец Олимпиады. Что рассказывал муж, пока был в Токио?

- Очень сильное эмоциональное напряжение и мандраж, но он спортсмен со стажем и умеет справляться с этими нагрузками. К разнице во времени готовился ещё за неделю до отлёта, смещая режим сна и поэтому джетлаг дался достаточно легко. Паша рассказывал, какая необычная и красивая страна Япония и как бы здорово было съездить туда всей семьей.

- К сожалению, Павел не смог попасть в следующий этап. Сильно расстроился?

- Он всегда настраивается на медаль! Особенно рассчитывали в командном спринте. Но лично для него за 20 лет карьеры важен был сам шанс выступать на важнейшем старте. После гонки, где ему не хватило 0,1 секунды, он расстроился, конечно, но он понимает, что таков спорт и её величество Олимпиада - это состязание сильнейших.

А вы смотрели гонку, где ваш муж участвовал?

- Я смотрю все трансляции гонок, где участвует муж. Хотя это очень тяжело и волнительно смотреть.