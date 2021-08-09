Первый тренер велогонщицы Марии Новолодской о ее олимпийской бронзе: «Она сделала меня самым счастливым в мире»

Мария Новолодская завоевала в Токио бронзу.

Не зря 22-летнюю Марию Новолодскую называют «надеждой российского велоспорта». Уже на своей первой Олимпиаде спортсменка из Великого Новгорода завоевала медаль. В парном заезде вместе с Гульназ Хатунцевой они взяли бронзу.

Сегодня Мария возвращается домой, где ее ждут родители и 11 сестер и братьей – у призерки Игр в Токио одна из самых больших групп поддержки, так как она выросла в многодетной семье. «Комсомолка» пообщалась с ее первым тренером Александром Большаковым и узнала подробнее об уникальной девушке из глубинки.

- Александр Константинович, поздравляем вас. Расскажите, как Маша попала в велоспорт?

- В 80-х я еще тренировал ее папу, потом в Великом Новгороде мы открыли кружок и туда пришел заниматься ее старший брат Ваня. Он сейчас призер первенства мира и призер Европы. И как-то Новолодские приехали на трек, чтобы посмотреть на сына. Я увидел Машу, начал рассказывать про велоспорт, а она ответила, что хочет быть врачом. Но потом все-таки пришла ко мне в секцию. Четыре года я ее тренировал, пока она не поступила в лицей высшего спортивного мастерства «Локомотив» в Петербурге.

- Какие у Маши есть спортивные качества?

- Если тренер дал ей задание, Маша его выполнит. Она нигде никогда не срежет, никогда ничего не придумывает, не отлынивает. И в дождь, в снег, и в грязь. Был в ней металлический стержень. Она не была с самого начала в лидерах, но всегда работала до последнего.

- Вы смотрели ее выступление на Олимпиаде?

- Представляете себе, не смотрел! Я ее провожал в Токио и сразу сказал, что не получится посмотреть ее в прямом эфире. Я в лагере с детьми была. Потом-то, конечно, все увидел и узнал, как Маша выступила.

- Когда узнали, что почувствовали?

- Я не почувствовал, я заплакал. Это ведь мечта любого тренера, чтобы твой воспитанник попал на Олимпиаду и взял там медаль. Маша сделала меня счастливым человеком. Я теперь самый счастливый тренер в мире.

22-летнюю Марию Новолодскую называют «надеждой российского велоспорта».

- А она о вас не забывает? Часто с ней видитесь? Ведь Маша теперь в Петербурге живет и тренируется.

- Маша никогда не задирала нос. Она среди своих сверстников была самой спокойной и уравновешенной. Она даже до сих пор помогает нашей секции. Если есть что-то лишнее из экипировки, перчатки, например, она все привозит нам. Говорит: «Это ребятишкам». Мы, конечно, не нуждаемся сильно, но лишним никогда не бывает. Она молодец. Мы с ней, как родные люди.

- А вы были уверены, что у Маши будет медаль?

- На сто процентов был уверен, что будет медаль. За два дня до ее отъезда ее, мы с ней разговаривали. Она была такой уверенной в себе, спокойной. Она эту уверенность и в меня вселила. Раз Маша сказала, что будет биться до конца, значит, будет медаль.

- Маша уже звонила вам из Токио?

- Буквально несколько минут назад. Говорит, что я ей предвещал, то и сбылось в ее жизни. Посмеялись, поговорили коротко.