9 из 71: Кто из петербургских спортсменов завоевал медали на Олимпиаде в Токио

Анна Пракатень стала первой российской спортсменкой, завоевавшей олимпийскую медаль в женской одиночной гребле.

КОРОЛЕВЫ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ И ГРЕБЛИ

Олимпийски игры в Токио закончились. Пусть наши спортсмены выступали без флага и гимна, но их победы от этого не стали менее яркими. Россияне заняли пятое место в общекомандном зачете, выиграв 71 медаль. Девять из них – одну золотую, пять серебряных и три бронзовых – принесли спортсмены из Петербурга.

За выступлением спортивных гимнастов в командном многоборье на Играх наблюдали с замиранием сердца. И вот золото приносит мужская сборная, а следом за ними побеждает и женская, в составе которой была петербурженка Лилия Ахаимова. В этой дисциплине медалей у россиян не было с 1992 года.

Лилия Ахаимова.

Для Ахаимовой медаль Игр в Токио - самая дорогая. Но, чтобы ее получить, 24-летней спортсменке пришлось пройти трудный и тернистый путь. Лилия родилась во Владивостоке, там же и начинала заниматься. Но найти тренера, который в нее поверит смогла лишь на другом конце страны. В Петербурге ее взяла под свое крыло Вера Киряшова и карьера девушки пошла в гору.

Настоящий фурор в Токио произвели российские спортсменки в академической гребле. Копилка России пополнилась двумя наградами. 28-летняя петербурженка Василиса Степанова в паре с Еленой Орабинской завоевали серебряную медаль. И это притом, что у России не было наград в парной женской гребле за все 45 лет существования этой дисциплины в олимпийской программе.

Василиса Степанова в паре с Еленой Орабинской завоевали серебряную медаль - это сенсация в истории российской академической гребли.

Степанова тренируется с самого детства. Но для нее олимпиада в Токио стала первой. Получить заветную медаль Василисе удалось благодаря грамотному решению тренера Веры Киряшовой. Раньше спортсменка выступала в составе больших экипажей и только за полгода до Олимпийских игр ее посадили в парную «лодку» с Орабинской. Девушек уже прозвали королевами гребли.

Высший пилотаж в Токио показала и 28-летняя Анна Пракатень. Она стала первой отечественной спортсменкой, завоевавшей олимпийскую медаль в женской одиночной гребле. В этом классе у нас не было наград 41 год! До 2017 года Пракатень выступала за Беларусь и гребла в составе четверок и восьмерок.

Анна Пракатень не сдержала эмоций после серебра Олимпиады в Токио. Фото: REUTERS

Хороших результатов не показывала, от этого все чаще появлялись мысли: а тем ли она занимается? В России в ней разглядели одиночницу, причем переучили только прошлой зимой. И не прогадали! Тут-то и, как говорится, поперло. В апреле 2021 года она выиграла чемпионат Европы, а затем и Люцернскую регату. После этого на нее возложили большие надежды в Токио. Девушка не подвела, но нервишки пощекотала всем! На финальном заплыве она шла на шестой позиции, но затем совершила рывок: финишировала второй и осталась в мировой спортивной истории.

БРОНЗА НА ВЕС ЗОЛОТА

24-летний петербуржец Михаил Артамонов принес нашей сборной бронзу по тхэквондо. Победа не была легкой. В 1/8 он проиграл тунисцу Мохамеде Халиле Жендуби, но не вылетел из соревнований. Все дело в том, что у этого вида единоборств свои правила: те, кто проигрывают на ранней стадии финалисту, не выбывают из состязаний, а проводят так называемые утешительные поединки за право сразиться за бронзу.

Михаил Артамонов принес нашей сборной бронзу по тхэквондо.

Петербургский боец воспользовался этим шансом и разнес в пух и прах сначала эфиопца Мохамеде Халиле Жендуби, а затем спортсмена из Аргентины Лукаса Гусмана.

Делали ставку и на 22-летнюю дзюдоистку Мадину Таймазову. Ее полуфинал с японкой Тидзуру Араи оказался очень непростым. Араи применила удушающий прием, после которого подопечная Михаила Рахлина потеряла сознание … Меньше чем через час Таймазова снова вышла на бой — сражаться за бронзовую медаль. Мадина собралась, настроилась и, как бы ни было тяжело, завоевала награду. После этого ее тренер сказал, что ее бронза – золотая!

Мадина Таймазова.

КОНКРЕТНО

Наши чемпионы

Золото

Лилия Ахаимова - спортивная гимнастика

Серебро

Дина Аверина осталась без золота Олимпиады-2020. Фото: REUTERS

Дина Аверина - художественная гимнастика

Василиса Степанова - академическая гребля, женские пары

Анна Пракатень – одиночная академическая гребля

Ангелина Шкатова - художественная гимнастика, групповое многоборье

Алиса Тищенко - художественная гимнастика

Иван Яковлев - волейбол

Егор Клюка - волейбол

Виктор Полетаев - волейбол

Егор Клюка стал серебряным призером Олимпийских игр.

Бронза

Михаил Артамонов – тхэквондо

Мадина Таймазова - дзюдо

Мария Новолодская – велоспорт

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Пекин – снова без флага и гимна

В понедельник стало известно, что на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине российские спортсмены вновь выступят под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна РФ будет играть фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Однако, несмотря на такое решение, спортсмены и тренеры готовятся к стартам.

- Солнце должно светить внутри человека и чувство патриотизма – там же, - прокомментировал «КП» в Петербурге» заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин.

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