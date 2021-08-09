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Спорт9 августа 2021 18:36

9 из 71: Кто из петербургских спортсменов завоевал медали на Олимпиаде в Токио

Рассказываем о чемпионах, выступивших на Играх за Северную столицу
Авторы (2):
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
Полина ШАНДРАКПолина ШАНДРАК
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Анна Пракатень стала первой российской спортсменкой, завоевавшей олимпийскую медаль в женской одиночной гребле.

Анна Пракатень стала первой российской спортсменкой, завоевавшей олимпийскую медаль в женской одиночной гребле.

КОРОЛЕВЫ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ И ГРЕБЛИ

Олимпийски игры в Токио закончились. Пусть наши спортсмены выступали без флага и гимна, но их победы от этого не стали менее яркими. Россияне заняли пятое место в общекомандном зачете, выиграв 71 медаль. Девять из них – одну золотую, пять серебряных и три бронзовых – принесли спортсмены из Петербурга.

За выступлением спортивных гимнастов в командном многоборье на Играх наблюдали с замиранием сердца. И вот золото приносит мужская сборная, а следом за ними побеждает и женская, в составе которой была петербурженка Лилия Ахаимова. В этой дисциплине медалей у россиян не было с 1992 года.

Лилия Ахаимова.

Лилия Ахаимова.

Для Ахаимовой медаль Игр в Токио - самая дорогая. Но, чтобы ее получить, 24-летней спортсменке пришлось пройти трудный и тернистый путь. Лилия родилась во Владивостоке, там же и начинала заниматься. Но найти тренера, который в нее поверит смогла лишь на другом конце страны. В Петербурге ее взяла под свое крыло Вера Киряшова и карьера девушки пошла в гору.

Настоящий фурор в Токио произвели российские спортсменки в академической гребле. Копилка России пополнилась двумя наградами. 28-летняя петербурженка Василиса Степанова в паре с Еленой Орабинской завоевали серебряную медаль. И это притом, что у России не было наград в парной женской гребле за все 45 лет существования этой дисциплины в олимпийской программе.

Василиса Степанова в паре с Еленой Орабинской завоевали серебряную медаль - это сенсация в истории российской академической гребли.

Василиса Степанова в паре с Еленой Орабинской завоевали серебряную медаль - это сенсация в истории российской академической гребли.

Степанова тренируется с самого детства. Но для нее олимпиада в Токио стала первой. Получить заветную медаль Василисе удалось благодаря грамотному решению тренера Веры Киряшовой. Раньше спортсменка выступала в составе больших экипажей и только за полгода до Олимпийских игр ее посадили в парную «лодку» с Орабинской. Девушек уже прозвали королевами гребли.

Высший пилотаж в Токио показала и 28-летняя Анна Пракатень. Она стала первой отечественной спортсменкой, завоевавшей олимпийскую медаль в женской одиночной гребле. В этом классе у нас не было наград 41 год! До 2017 года Пракатень выступала за Беларусь и гребла в составе четверок и восьмерок.

Анна Пракатень не сдержала эмоций после серебра Олимпиады в Токио.

Анна Пракатень не сдержала эмоций после серебра Олимпиады в Токио.

Фото: REUTERS

Хороших результатов не показывала, от этого все чаще появлялись мысли: а тем ли она занимается? В России в ней разглядели одиночницу, причем переучили только прошлой зимой. И не прогадали! Тут-то и, как говорится, поперло. В апреле 2021 года она выиграла чемпионат Европы, а затем и Люцернскую регату. После этого на нее возложили большие надежды в Токио. Девушка не подвела, но нервишки пощекотала всем! На финальном заплыве она шла на шестой позиции, но затем совершила рывок: финишировала второй и осталась в мировой спортивной истории.

БРОНЗА НА ВЕС ЗОЛОТА

24-летний петербуржец Михаил Артамонов принес нашей сборной бронзу по тхэквондо. Победа не была легкой. В 1/8 он проиграл тунисцу Мохамеде Халиле Жендуби, но не вылетел из соревнований. Все дело в том, что у этого вида единоборств свои правила: те, кто проигрывают на ранней стадии финалисту, не выбывают из состязаний, а проводят так называемые утешительные поединки за право сразиться за бронзу.

Михаил Артамонов принес нашей сборной бронзу по тхэквондо.

Михаил Артамонов принес нашей сборной бронзу по тхэквондо.

Петербургский боец воспользовался этим шансом и разнес в пух и прах сначала эфиопца Мохамеде Халиле Жендуби, а затем спортсмена из Аргентины Лукаса Гусмана.

Делали ставку и на 22-летнюю дзюдоистку Мадину Таймазову. Ее полуфинал с японкой Тидзуру Араи оказался очень непростым. Араи применила удушающий прием, после которого подопечная Михаила Рахлина потеряла сознание … Меньше чем через час Таймазова снова вышла на бой — сражаться за бронзовую медаль. Мадина собралась, настроилась и, как бы ни было тяжело, завоевала награду. После этого ее тренер сказал, что ее бронза – золотая!

Мадина Таймазова.

Мадина Таймазова.

КОНКРЕТНО

Наши чемпионы

Золото

Лилия Ахаимова - спортивная гимнастика

Серебро

Дина Аверина осталась без золота Олимпиады-2020.

Дина Аверина осталась без золота Олимпиады-2020.

Фото: REUTERS

Дина Аверина - художественная гимнастика

Василиса Степанова - академическая гребля, женские пары

Анна Пракатень – одиночная академическая гребля

Ангелина Шкатова - художественная гимнастика, групповое многоборье

Алиса Тищенко - художественная гимнастика

Иван Яковлев - волейбол

Егор Клюка - волейбол

Виктор Полетаев - волейбол

Егор Клюка стал серебряным призером Олимпийских игр.

Егор Клюка стал серебряным призером Олимпийских игр.

Бронза

Михаил Артамонов – тхэквондо

Мадина Таймазова - дзюдо

Мария Новолодская – велоспорт

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Пекин – снова без флага и гимна

В понедельник стало известно, что на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине российские спортсмены вновь выступят под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна РФ будет играть фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Однако, несмотря на такое решение, спортсмены и тренеры готовятся к стартам.

- Солнце должно светить внутри человека и чувство патриотизма – там же, - прокомментировал «КП» в Петербурге» заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин.

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