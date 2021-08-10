Исторический особняк на Фонтанке горел в ночь на вторник

Заброшенный особняк горел на набережной Фонтанки. Фото: vk.com/spb_today / Денис Щебенков

Серьезный пожар тушили ночью в самом центре Петербурге. На набережной Фонтанки загорелся заброшенный особняк. По данным МЧС это был дом №139 - Доходный дом Сорокина, но местные жители утверждают, что дымило соседнее здание за номером 141 - Дом Дворжака.

- Горит дом Дворжака на Фонтанке, 141. От него все в дыму до самой Мойки. Думали, горит Юсуповский. У нас на Подьяческой люто несло копотью. Типичный запах, когда горят заброшенные здания, - сообщали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» жители центральной части города.

По словам петербуржцев, дым и запах горелого дерева стоял на весь район до пяти часов утра, когда пожар, собственно, и был потушен. Чтобы справиться с бушевавшим огнем, пожарные качали воду прямо из Фонтанки.

- 10 августа в 00:30 поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, набережная реки Фонтанки дом 139. В нежилом здании, находящемся на реконструкции, горел мусор и строительные материалы на площади 210 квадратных метров. В 05:57 пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Данные о пострадавших не поступали, к тушению привлекалось четыре единицы техники и 19 спасателей.

Отметим, что после реконструкции в историческом здании должен открыться отель.