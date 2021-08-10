Два брата сбежали через окно из зала суда в Выборге после приговора

В Выборге прямо из зала суда сбежали два осужденных. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленинградской области и Петербурга ищут двух братьев, которые сбежали прямо из зала суда в Выборге. Причем произошло это сразу после вынесения приговора. Один из осужденных должен был отправиться в колонию строгого режима на год, а второй получил 2,5 года. Но сидеть за решеткой братья не пожелали.

- 9 августа в 19:00 поступило сообщение от помощника мирового судьи участка 25 о том, что из зала суда после объявления приговора через открытое окно сбежали братья 1981 и 1985 годов рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

Известно, что оба сбежавших было одеты в рабочую робу. Один из них жил в поселке Плодовое Приозерского района, а другой - в городе Сертолово Всеволожского района Ленобласти.

Младший из братьев уже был судим за кражу и угон машины. В этот раз братьев судили за угрозу убийством и причинение вреда здоровью. Куда направились «братья блюз», сейчас выясняет полиция.

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