Жильцам дачи Кривдиной, где обрушилась башня, пообещали две квартиры

Павловы живут в аварийном здании уже не один год. Фото: vk.com/romanmironov1980.

Многодетной семье Павловых, которая живет в аварийной даче Кривдиной в Сесторецке, подарят две однокомнатных квартиры. Такое решение принял собственник объекта культурного наследия – ООО «Норд отель» - после того, как в здании обвалилась часть крыши. Об этом «Комсомолке» рассказала Ольга Павлова.

- Собственник предоставил нам соглашение, в котором обещает до Нового года передать нам в собственность на безвозмездной основе две однокомнатных квартиры, хотя просили три. Но договор еще не подписан, так как он очень зыбкий. Будем требовать, чтобы жилье было в Курортном районе. Это все тоже нужно прописать. А пока генеральный директор не может, она заболела. Как поправится, так и пойдем договариваться, - отметила Ольга Павлова.

После обрушения башни дачи Кривдиной возбудили уголовное дело. Фото: Прокуратура СПб.

После обрушения башни дачи Кривдиной, которое произошло 31 июля 2021 года, семья Павловых осталась жить в аварийном доме. Они находятся в его правой части, которая не пострадала. Но в ближайшее время, по словам Ольги, они планируют оттуда уехать. Собственник здания пообещал им предоставить однушку, а из маневренного фонда государство им выделит еще и трехкомнатную квартиру, пока они не получат в собственность две обещанные.

- Нас немного подтолкнули к этому... Дочери позвонила руководительница и сказала, что ее дети, мои внуки, в черном списке опекунского совета. Поэтому мы детей быстренько переселили к папам. Так что вот так… Не знаю, кто постарался. Здесь все заинтересованы в нашем выселении, - утверждает Ольга.

Женщина опасается, что после их отъезда о квартирах они забудут. По ее мнению, они хотят, чтобы в соглашении была еще и третья сторона в лице администрации Курортного района. Но они, как она уверяет, не хотят.

Так выглядит разрушенная часть здания. Фото: vk.com/romanmironov1980.

- Администрация не может быть стороной, поскольку предлагаемая ООО «Норд Отель» площадь не является госсобственностью, - пояснили такое решение в пресс-службе Курортного района.

Помимо всего прочего, Павловы с 1983 года стоят на очереди на получение квартиры. Жилье, которые им хотят подарить, никак не повлияет на возможность получить метры еще и от города.

Напомним, что из-за обрушения башни дачи Кривдиной прокуратура возбудила уголовное дело.