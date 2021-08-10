«Мы в приятном шоке»: Жена футболиста Малафеева раскрыла подробности состояния дочери после лечения от наркозависимости

Ксения Малафеева благополучно завершила первую реабилитацию после наркозависимости. Фото: instagram.com/malafeeva_ekaterina Фото: СОЦСЕТИ

Дочка известного футболиста Вячеслава Малафеева вернулась домой после реабилитационного центра, где провела полгода. 17-летняя Ксения попала в рехаб из-за проблем с наркотиками. Ее мачеха Екатерина Малафеева рассказала о состоянии девушки. По ее словам, падчерица стала совсем другим человеком, начала интересоваться учебой и жизнью.

- Мы были в приятном шоке от того, как она изменилась. У нее появились цели, она захотела учиться. Хотя раньше такого желания не было вообще. Она захотела заниматься спортом, стала помогать по дому. Мышление совсем изменилось, совсем нет тех мыслей, что были раньше, - призналась Екатерина.

Также супруга Вячеслава Малафеева объяснила, что падчерица прошла лишь половину пути реабилитации. Говорить о полном избавлении от зависимости пока рано.

- Ей сейчас нелегко, но идет к своей цели несмотря ни на что, - добавила она.

Напомним, родная мама детей Малафеева 10 лет назад погибла в автокатастрофе. Футболист занимался воспитанием один, пока не женился второй раз. Но после этого в 16 лет старшая дочь начала проявлять характер. Ксения связалась с плохой компанией и начала злоупотреблять запрещенными препаратами. Более того, у девушки появились и проблемы с законом. Так, в марте 2020 года Ксению поймали с наркотиками, после чего возбудили дело за распространение запрещенных веществ. Несмотря на все проблемы, семья Ксении собирается и дальше бороться за ее благополучное будущее.

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