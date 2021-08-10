Загадываем желание. Санкт-Петербург ждет пик звездопада «Персеиды»

Астроном советует наблюдать за метеоритным потоком подальше искусственных источников света. Фото: Тимур ХАНОВ

Самые яркие метеоры будут озарять небо над Петербургом на протяжении трех дней во второй половине ночи. Больше всего желаний, глядя на падающие звезды, петербуржцы смогут загадать с 11 по 13 августа.

- Это астрономическое явление мы наблюдаем в августе ежегодно. Но пик приходится на определенные даты. Люди традиционно загадывают желания, когда видят падающие звезды. Но на самом деле - это остатки комет, летящие со скоростью 200 000 км/час и сгорающие в атмосфере Земли на высоте 80-90 км. В небе вспыхивают крошечные частицы, массой меньше одного грамма, - отмечает астроном Мария Боруха. - Появляются они из-за того, что раз в 135 лет к солнцу подлетает комета Свифта-Таттла. Она разрушается при нагреве и оставляет облако пыли, через которое и проходит Земля.

Астроном советует наблюдать за метеоритным потоком подальше искусственных источников света, поэтому, тем кто намеревается загадать желание, глядя на падающую звезду, лучше отправиться за город.

Правда, насладиться зрелищем может помешать погода. Уже 12 августа в городе обещают дожди и облачную погоду.