Родители пропавшего в Стамбуле россиянина-студента о слухах про его смерть: «Полиция ни о чем не оповещала»

Родители пропавшего в Турции 20-летнего россиянина срочно вылетели в Стамбул после новостей об обнаружении тела юноши. Фото: предоставлено родителями

Родители 20-летнего Макара Рагина, студента родом из Петербурга, внезапно пропавшего во время отдыха в Стамбуле, рассказали «Комсомолке», что не могут подтвердить слухи о смерти сына. Вечером 10 августа в ряде СМИ появилась информация об обнаружении мертвого тела молодого человека после двухнедельных поисков. Шокированные родители попросили не торопиться с выводами.

- Не знаю об этом. – ответил «КП» отец студента, Федор Рагин. – Сейчас летим в Стамбул. Полиция нас ни о чем не оповещала.

В Генеральном консульстве РФ в Стамбуле не смогли прокомментировать «КП-Петербург» слухи о возможном обнаружении тела юноши, заявив, что у них нет пресс-атташе.

Ранее родители студента рассказали, что 28 июля он не вернулся ночевать в свой отель. В день, когда Макар пропал, он планировал поехать на Принцевы острова. Родители предполагали, что сын попал в облаву мигрантов. Поисками занялись следователи и полиция, но дело, как признается отец Макара, идет медленно.

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