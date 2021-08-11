Сидел у тела больше недели: Трупы матери и сына нашли в квартире на Загребском бульваре

Мертвых мать и сына нашли в квартире в Купчино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Страшную картину обнаружили полицейские, вскрывшие дверь одной из квартир дома 27/16 по Загребскому бульвару. Внутри стоял жуткий запах, источником которого были два почти разложившихся тела матери и ее сына.

- 10 августа в 16:04 в полицию поступил звонок от женщины, проживающей на Загребском бульваре, о том, что из соседней квартиры чувствуется трупный запах, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

На указанный адрес приехал участковый и, при помощи спасателей, вскрыл дверь в квартиру. Там был обнаружен труп 53-летнего мужчины и его 85-летней матери. Оба - в состоянии гнилостных изменений.

Прибывшие эксперты отметили, что женщина умерла около двух недель назад, а сын, судя по степени разложения, скончался относительно недавно. По предварительным данным, страдающий алкоголизмом мужчина пил в квартире рядом с трупом матери около недели, после чего умер сам.

Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено, точные причины гибели семьи установит судмедэкспертиза.