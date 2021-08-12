Стало известно, кому в Санкт-Петербурге платят зарплату больше 300 тысяч рублей в месяц

Но на такую большую зарплату и требования тоже высокие. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Кто сказал, что хорошие зарплаты получают только москвичи? В Петербурге тоже есть возможность зарабатывать от ста тысяч, а то и больше. Как выяснили аналитики портала по поиску работы SuperJob, жители северной столицы могут претендовать на вознаграждение до 400 тысяч рублей за месяц труда. Рассказываем, где и кому готовы столько платить.

- Августовский топ наиболее высокооплачиваемых специалистов возглавили программисты. Высокую оплату предлагают руководителям среднего звена в HR-сфере, производстве, продажах, маркетинге. Линейные специалисты в сфере продаж также могут рассчитывать на высокий заработок с учетом процентов от сделок. По сравнению с июлем стало больше привлекательных зарплатных предложений для врачей, - рассказали в пресс-службе сервиса.

ТОП-5 САМЫХ ДОРОГИХ ВАКАНСИЙ

Лидером привлекательных предложений работодателей стала вакансия на должность разработчику IOS в международной инжиниринговой компании. Штаб-квартира организации находится в США в городе Сиэтл. Для успешного прохождения собеседования требуется разговорный английский язык и опыт работы от 3-х лет на аналогичной позиции.

Работодатель в свою очередь обещает полис ДМС, возможность работать удаленно с клиентами по всему миру. Тому, кто подойдет под критерии обещают платить до 400 тысяч рублей в месяц.

Второе место занимает вакансия старшего разработчика Golang (на языке программирования Google – прим. ред) в немецкой компании. Тот, кто попадет на это место, будет зарабатывать до 330 тысяч рублей. От будущего сотрудника требуется опыт работы от 3-х лет, знание различных языков и инструментов программирования и знание технического английского.

Взамен разработчик получит полную свободу выбора, где ему работать. Можно трудиться из дома или приходить в офис в Санкт-Петербурге, плюс на сотрудника оформляется ДМС с возможностью бесплатной стоматологии.

Третье место - позиция backend-разработчика, специалист, который занимается внутренним устройством сайта или приложения. Работа подразумевает как удаленку, так посещение офиса. Требования к кандидату как и у выше перечисленных работодателей. Необходимо владеть техническим английским, иметь опыт работы в этой сфере деятельности выше трех лет. Кстати, офис находится в 8-ми минутах ходьбы от станции метро Нарвская. За работу обещают от 220 тысяч рублей.

От 220 тысяч рублей готовы платить в Санкт-Петербурге и руководителю группы программного обеспечения в СПбГУ. Необходим опыт работы от двух лет, управленческий опыт от одного года, а также готовность трудиться ежедневно. Преимуществом будет опыт работы в сервисных IT-компаниях и уверенный технический английский язык для чтения документации, профессиональной литературы и статей.

Помимо ДМС работодатель готов предоставить компенсации, льготы и дополнительные возможности для сотрудников СПбГУ и членов профсоюза. Например, могут компенсировать расходы на мобильную связь, предоставить льготные цены на экскурсии и билеты в Мариинский театр

Замыкает пятёрку самых высокооплачиваемых вакансий в городе также вакансия из IT сферы. От 185 тысяч рублей до 220 есть возможность зарабатывать в должности старшего продакт-менеджера в компании из Казахстана, которая запускается в Санкт-Петербурге. Работодатель ищет сотрудника, который имеет «опыт работы с финансовыми моделями и умение мыслить, как предприниматель», знаком с методикой работы Agile, имеет навыки творческого мышления и владеет английским языком на уровне разговорного.