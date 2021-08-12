В Петербурге могут появиться экотехнопарки для переработки мусора

Андрей Шпиленко уже подписал соглашение о создании комплексов с Министерством природных ресурсов. Фото: Артем КИЛЬКИН

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МУСОРА

Как навести в Петербурге порядок и сделать город комфортным для его жителей и гостей? Говорить об этом можно долго, ведь проблем целое множество. Одна из основных - утилизация и переработка мусора. Хотя Северная столица - второй по населению мегаполис в стране, подходы к решению этого вопроса все еще далеки от современных методов.

- Еще несколько лет назад руководством страны была поставлена задача строительства экотехнопарков. И у меня после изучения десятков документов, отчетов и аналитических записок, посвященных экологической ситуации в городе, возник вопрос: а где в Петербурге эти самые экотехнопарки? Почему их нет даже на повестке дня, но зато есть строительство мусоросжигающих заводов, которые будут травить людей? - высказался в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России, консультант программы международного развития ООН Андрей Шпиленко.

По его словам, за наболевшую проблему он в итоге решил взяться сам. Будучи директором Ассоциации кластеров, технопарков и экономических зон, 10 августа он подписал соглашение с Министерством природных ресурсов. Цель - сдвинуть наконец с места забуксовавший по вине чиновников на местах вопрос создания экотехнопарков.

- Это будут масштабные имущественные комплексы, занимающиеся складированием, утилизацией, обезвреживанием и переработкой отходов, которые могут пойти во вторичное производство, - поясняет эксперт. - Именно такие площадки сейчас больше всего нужны Петербургу.

НАЧАТЬ С МЕЛОЧЕЙ

Свой взгляд у Андрея Шпиленко и на комфортную городскую среду в целом. Проблема мусора, отмечает эксперт, лишь одна из множества.

- Оценивать ситуацию и исправлять положение нужно с самых низов, с мелочей, - констатирует Андрей Шпиленко. - Возьмем, например, аномальную жару, которая не так давно стояла в Петербурге. Вот я, например, простой, рядовой петербуржец. Чего я хочу? Укрыться в теньке. Искупаться. Но купаться я не могу - запрещено, опасно для здоровья. Да даже просто полежать у воды я не могу - нет у нас нормальных, оборудованных пляжей. Получается, я, как петербуржец, не достоин ни чистой воды, ни чистого пляжа? Получается, я не хозяин в собственном городе?

И таких примеров, по словам Андрея Шпиленко, десятки.

- Мы постоянно ищем какие-то феерические решения проблем, разрабатываем какие-то многомиллионные программы, собираем кучи специалистов, созываем консилиумы по тем или иным проблемам, - констатирует эксперт. - Но всего этого делать не надо! Решения же на поверхности. Уберите мусор с улиц. Подметите прогулочные дорожки. Скосите борщевик. Организуйте зоны отдыха. Уберите наконец высокие парапеты, чтобы велосипедисты, инвалиды-колясочники и мамочки с колясками могли нормально передвигаться по городу. И вы увидите, как жизнь изменится в лучшую сторону сразу же. А уж потом можно задумываться и о чем-то большем.