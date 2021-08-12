Служебная собака нашла родителей брошенного в Петербурге младенца

Служебная собака нашла отца брошенной в подъезде девочки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Брошенного грудного ребенка нашли на лестничной клетке жители дома 57, корпус 1 по Большому проспекту Петроградской стороны. Как оказалось, в чужой коляске лежала новорожденная девочка. Люди вызвали на место врачей и полицию.

- 11 августа в 20:22 в дежурную часть МВД по телефону 02 поступил звонок, что в третьей парадной нашли грудного ребенка. Прибывшим на место нарядом установлено, что в парадной дома 57 корпус 1 по Большому проспекту П.С., между 5 и 6 этажами, в детской коляске сиреневого цвета, принадлежащей жильцам одной из квартир, обнаружен новорожденный ребенок женского пола, на вид один месяц, завернутый в конверт из одеяла персикового цвета, - сообщает источник «КП-Петербург».

Малышку передали медикам. Они определили у ребенка острый ринофарингит и увезли девочку в одну из детских больниц.

А стражи порядка тем временем вызвали на место служебную собаку по кличке Есения, которая и занялась поисками нерадивых родителей малышки. По следам Есения привела кинологов до арки дома 1/57 по улице Подковырова, где были обнаружены и изъяты женские резиновые тапки. А потом вернулась к дому, где обнаружили ребенка. Там, водной из квартир полицейские задержали биологического отца брошенной девочки. Он оказался гражданином Молдавии.

Мужчина пояснил, что вернулся со стройки по Петербургом и не нашел дома своей сожительницы, а также из общего ребенка, родившегося 2,5 месяца назад.

Известно, что у 38-летней есть два старших ребенка, но она лишена прав по причине алкоголизма. Сейчас женщину ищут. А проверку по факту произошедшего начала прокуратура.

- По факту оставления месячного ребенка в подъезде жилого дома прокуратурой района проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства со стороны субъектов профилактики, - сообщает пресс-служба ведомства.