Партия «Новые люди» предлагает возвращать петербуржцам деньги за визиты к частным врачам

Партия добивается, чтобы россияне в случае необходимости могли бесплатно лечиться и в частных клиниках. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Люди, которые не могут записаться на прием к врачу по ОМС, должны получить возможность бесплатно обратиться в частную поликлинику. С такой идеей выступила партия «Новые люди». Политики уже разрабатывают соответствующую законодательную инициативу.

Идея проста: если человек не может попасть к врачу в течение двух недель, то может обратиться в одну из платных клиник, с которыми у региональных властей должны быть договоры. Получить услугу можно будет, если на сайте медицинского учреждения, к которому прикреплен пациент, нет свободных дат и времени приема специалиста. В этом случае человек увидит ссылку на частную поликлинику и сможет записаться туда. А оплачивать полученные медицинские услуги будет государство.

- Своевременность оказания медицинской помощи — очень важный фактор. Конечно, сейчас, во время пандемии, есть и нехватка специалистов, и поток пациентов заметно увеличился. В крупных городах эта проблема стоит достаточно остро, а в некоторых регионах ситуацию можно назвать критичной. Система здравоохранения должна быть гибкой, отвечать современным вызовам. Многие государственные медицинские учреждения сейчас работают на пределе. Врачи в таком режиме выгорают очень быстро и просто уходят из профессии. Если ничего не сделать, то проблемы с нехваткой специалистов, увеличением времени оказания помощи и снижением её качества будет только усугубляться, - объясняет инициативу представитель «Новых людей» в Петербурге, нефролог, анестезиолог-реаниматолог Дарья Садовская.

Представитель «Новых людей» в Петербурге Дарья Садовская сама медик, поэтому как никто другой понимает важность данной инициативы. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Инициатива партии «Новые люди» действительно актуальна: из-за Covid-19 вот уже второй год российская система здравоохранения работает в режиме перегрузки и зачастую россияне оказываются лишены качественной медицинской помощи. Особенно перегрузка заметна в государственных клиниках. Узкие специалисты, такие как Дарья Садовская, регулярно уходят работать в «красную зону», чтобы вместе с коллегами-инфекционистами бороться с коронавирусом.

В результате по всей стране сейчас наблюдается серьезный дефицит медицинских кадров, в том числе и в Петербурге. Так, Городская служба занятости населения в июле сообщила, что в Северной столице не хватает врачей в более чем 100 медицинских учреждениях. Открыто свыше 2000 вакансий для медицинских работников. Спрос на специалистов в этой области вырос на 30%, отметили специалисты. В условиях наплыва больных и оттока кадров, нагрузку с системы здравоохранения могли бы снять платные клиники. Это позволит государственным учреждениям вернутся к штатному режиму работу, и, конечно, даст колоссальный толчок к развитию частной медицины.

В партии «Новые люди» объясняют: российская система здравоохранения бесплатна только формально, на деле люди не могут попасть к врачам месяцами. Но платить в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) работодатели и предприниматели не перестают. В партии отмечают, что ФОМС и бюджет обязаны оплачивать визиты к врачам частной практики, когда положенной по конституции альтернативы у людей нет.