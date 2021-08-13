Погода на выходные 14 и 15 августа 2021 года в Санкт-Петербурге: Без зонта не обойтись

Дожди и прохлада ждут Петербург в выходные Фото: Артем КИЛЬКИН

К сожалению, конец лета в Северной столице не радует горожан жарой, солнечными днями и возможностью загорать и купаться. С начала августа в городе на Неве часто идут дожди, а температура воздуха хоть и комфортная, но заставляет всегда иметь с собой куртку или кофту. Так, погода на выходные 14 и 15 августа 2021 года в Санкт-Петербурге будет снова дождливой, поэтому без зонта не обойтись.

В пятницу, 13 августа, в Петербурге будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Температура ожидается комфортная - 21-23 градусов тепла. Как отметил в беседе с "Комсомолкой" метеоролог Юрий Куткевич, в любом случае, это на пару градусов выше нормы.

- В выходные будет побольше дождей, но не такие же сильные ливни, как в начале августа. 14 и 15 августа температура воздуха в Петербурге установится около 20 градусов днем, а в ночное время - плюс 12-14 градусов, - отметил Куткевич.

Погода, которая установится в выходные, сохранится и на следующей неделе. Также периодически будут идти дожди, а температура воздуха в районе 20 градусов тепла.

Также синоптик добавил, что до конца августа жары не будет - даже температура выше 25 градусов навряд ли поднимется. Но в тоже время не будет резких обвалов холода, хотя в последней декаде месяца после 20 августа температура будет снижаться от 15 до 20 градусов.