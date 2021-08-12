В Сбербанк стали чаще обращаться для рефинансирования кредитов других банков. Фото: freepik.com.

В сознании потребителей долгое время существовало утверждение: «Брать кредит, чтобы погасить другой кредит – не стоит». Но сейчас ситуация поменялась. Да и условия тоже. Многие жители Северной столицы и соседних регионов уже разгадали этот ребус и чаще обращаются к надежным банкам.

За 7 месяцев 2021 года объем рефинансирования потребительских кредитов других банков в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк вырос на 70% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Он составил 15 млрд рублей. Отметим, что треть из них приходится на Санкт-Петербург. В количественном выражении прирост по СЗФО – 83%, в Петербурге – 73%.

В лидерах Псковская, Архангельская, Новгородская области и Республика Карелия. В этих регионах количество кредитов по программе рефинансирования увеличилось вдвое!

- Популярность и востребованность программ рефинансирования растет с каждым годом, - говорит председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. - Люди стали больше доверять этому продукту, потому что выгода от грамотного перекредитования очевидна: снижается ставка и соответственно финансовая нагрузка. Также можно продлить срок и уменьшить ежемесячную выплату. В Сбербанке услуга доступна онлайн, без очередей и справок. Удобный процесс и выгодные ставки позволяют нашим клиентам за считанные минуты получить деньги и снизить свои кредитные платежи.

Процедура рефинансирования в Сбербанке простая и понятная. Банк одобряет заем, вносит средства на счёт клиента, чтобы он мог погасить предыдущие кредиты.

До конца сентября 2021 года потребительский кредит на рефинансирование в Сбербанке можно оформить по рекордно низкой ставке — от 8,9%. Какие условия? Срок до года, сумма от 1 млн рублей.

Ставка также снизилась и для кредитов до 1 млн рублей: сейчас нижняя граница составит 10,9%.

Кто может рассчитывать на эту программу, да и на какую сумму? Любой пользователь может оценить свои возможности с помощью сервиса «Кредитный потенциал». Он детально проанализирует всю имеющуюся информацию о доходах и денежных обязательствах, включая лимиты по кредитным картам и договорам поручительства, и, после расчета Кредитного потенциала, сформирует персональные предложения по всем доступным продуктам.

Сейчас этим сервисом пользуется уже около 5 млн человек ежемесячно. Такому количеству людей стоит доверять.