«Свеза» увеличила объем производства на 11 процентов

в первом полугодии 2021 года объем продаж, по сравнению с первым полугодием 2020 года, вырос на 10%. Фото: пресс-служба компании «Свеза».

Компания «Свеза», мировой лидер в производстве березовой фанеры, продолжает наращивать свои показатели. Так, в первом полугодии 2021 года объем продаж, по сравнению с первым полугодием 2020 года, вырос на 7%, объемы производства - на 11%. Также компания установила рекорды по привлечению новых клиентов, доле прямых продаж и доле продуктов с добавленной ценностью.

В январе-июне 2021 года объем продаж «Свезы» составил 655 тыс. м3, что на 7% больше показателя за первое полугодие 2020 года. За отчетный период компания произвела 662 тыс. м3 продукции, превысив показатели за аналогичный период прошлого года на 11%.

«Свеза» активно привлекала новых покупателей – компания подписала договоры более чем со 100 новыми клиентами, что является рекордом за пять лет. Число активных клиентов составило почти 600 компаний, увеличившись по сравнению с первым полугодием 2020 на 28%. Вырос и еще один ключевой показатель - прямые продажи. Их доля составила 24%, что на 9 п.п. выше, чем за первые шесть месяцев 2020 года. Этот показатель также является самым большим за историю компании.

- В начале года мировая и российская экономики активно восстанавливались от потрясений прошлого года, это наглядно видно по активности наших клиентов, которые сумели адаптироваться к условиям пандемии и наращивали объем заказов, - отметил генеральный директор «Свезы» Анатолий.

Фото: пресс-служба компании «Свеза».

Увеличилась и доля кастомизированных продуктов – в январе-июне 2021 года доля фанеры с высокой добавленной стоимостью составила в общем объеме продаж 10%, установив еще один корпоративный рекорд и продемонстрировав рост к аналогичному периоду прошло года на 4 п.п. В первую очередь вырос выпуск фанеры для перевозки и хранения сжиженного природного газа – «Свеза» является единственным в России и одним из четырех в мире производителей, который сертифицирован по всем трем системам GTT (инжиниринговая компания – эксперт в области систем герметизации с применением низкотемпературных мембран, используемых для транспортировки и хранения СПГ). Также увеличились объемы производства продуктов с UV-покрытием, CNC-обработкой, специализированных продуктов в сегментах мебель и интерьер, наземный транспорт, строительство. Кроме того, в первом полугодии компания запустила производство большеформатной фанеры 5х11 футов.

- Также мы серьезно нарастили объем продаж сложных кастомизированных продуктов, - добавил Фришман. - Этот задел будет особенно важен для компании – мы видим, что во второй половине года мировой спрос на продукцию всего ЛПК, и фанеру в том числе, стабилизируется, а быстрый рост первой половины этого года замедляется.

Кроме того, компания активно развивала инвестпрограмму. Объем инвестиций «Свезы» в производство составил в первом полугодии 2021 года порядка 1 млрд руб. Самыми крупными проектами, куда были направлены эти средства, стали строительство R&D-центра, проекты по техническому переоснащению комбинатов, в том числе такие глобальные, как «Новатор +52» (приоритетный региональный инвестпроект по расширению существующих мощностей и вводу новых с общий объемом инвестиций более 6 млрд руб.), а также инициативы по повышению безопасности и условий труда.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- В январе-июне 2021 года объем продаж «Свезы» составил 655 тыс. куб.м.

- Произвела 662 тыс. куб.м продукции