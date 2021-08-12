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Происшествия12 августа 2021 15:27

Превышение нормы оксида азота почти в 30 раз зафиксировали после выброса «рыжего дыма» в Петербурге

Прокуратура установила, что дым шел с металлургического цеха Кировского завода
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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"Лисий хвост" над Петербургом замечают не в первый раз.

"Лисий хвост" над Петербургом замечают не в первый раз.

Фото: СОЦСЕТИ

Серьезное превышение норм по содержанию вредных веществ в воздухе зафиксировали в Петербурге после выброса «рыжего дыма» с территории Кировского завода. На резкий запах пожаловались местные жители, на их обращение отреагировали в прокуратуре.

- По многочисленным обращения граждан, а также регулярным публикациям в СМИ, природоохранная прокуратура провела проверку по факту появления «рыжего дыма» над территорией Кировского завода. Установлено, что «оранжево-рыжий» дым образуется в результате производства АО «Металлургический завод «Петросталь» металлоизделий в процессе эксплуатации мартеновских печей, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проведенные замеры показали превышение содержания загрязняющих веществ в воздухе: пыли в 13,1 раз, азота (II) оксид в 27,5 раз, азота (IV) оксид в 1,1 раз.

Инспекторы установили, что оборудование, предназначенное для очистки газов от загрязняющих веществ, работает с нарушением экологических требований и необходимой степени очистки выбросов не обеспечивает.

Прокуратура уже потребовала от директора предприятия устранить все недочеты, а также подала в суд иск с ходатайством об обязании завода провести модернизацию очистных сооружений. Вопрос о наказании виновных решит Росприроднадзор.

Отметим, что так называемые «лисьи хвосты» - выбросы рыжеватого дыма, жители Кировского района Петербурга видят регулярно. Но, несмотря на требования прокуратуры, чистого воздуха над этой частью Петербурга все еще не хватает.

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Над Кировским заводом заметили рыжий дым
Над Кировским заводом заметили рыжий дым
Видео: vk.com/unreleased_dtp
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