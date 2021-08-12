Петербургские спортсмены – о подготовке к Играм в Токио: «Тренировались на площадках во дворе и «подпольных» залах»

Спортсменам пришлось готовиться в "спартанских"! условиях. Фото: instagram

Олимпиада в Токио – уже история. Для двенадцати спортсменов из Петербурга, которые вернулись домой с медалями, история скорее позитивная. Теперь обо всем можно вспоминать с улыбкой: и о волнении перед стартами, и о подготовке к этим стартам, которая из-за пандемии потребовала большего упорства, чем обычно.

- Подготовка должна была занять четыре года, но растянулась на пять лет, - рассказал тхэквондист Михаил Артамовнов, завоевавший в Токио «бронзу». - Пришлось все это время держать нужный вес, на соревнованиях тоже нельзя было давать слабину, не уступать на Чемпионатах мира и других турнирах. Общие балы дают возможность выступать на Олимпийских играх. Чем меньше времени оставалось до Игр, тем больше мыслей и переживаний было в голове. Психологически Олимпиада ощущается, как пару чемпионатов мира.

Гимнастка Лилия Ахаимова не может нарадоваться золотой медали. Фото: instagram

Артамовнов вспоминает, как во время так называемого карантина закрылись залы, и даже спортивные площадки во дворах рекомендовали не посещать. Но тхэквондитст вместе со своими товарищами все равно продолжал там тренироваться, ведь больше было негде.

- Мы уже фантазировали, как будем убегать от полиции, если нас поймают. Но потом нашли спортивный зал со снаряжением для тхэквондо и тренировались в тайне, - отметил он.

Гимнасткам тоже пришлось нелегко. Лилия Ахаимова, которая завоевала золото в командном многоборье по спортивной гимнастике, готовилась в Петербурге. Ее тренер Вера Киряшова вспоминает прошлый год с ужасом. На носу Олимпиада, а связь с девочками – только через интернет.

- Это было неудобно. Я отправляла девочкам задания и по субботам они мне присылали готовое видео. Я подсчитывала результаты и у них была борьба за балы, - говорит Киряшова. – Потом нашли нелегальный маленький зальчик, где начали подкачиваться.

Сейчас все петербургские спортсмены уже дома. Но отдыхать многим некогда. Например, Василиса Степанова вскоре примет участие в первенстве России по академической гребле, а велогонщица Мария Новолодская готовится к Чемпионату Европы.

Тхэквондист Михаил Артамонов сразу после соревнований завел собаку и назвал ее Олимпией. Фото: instagram

КСТАТИ

Цена медалей

Какое вознаграждение от города получат атлеты

- За золотую медаль – по 5 миллионов рублей

- За серебряную – по 2,5 миллиона рублей

- За бронзовую – 1,5 миллиона рублей

- За 4 место – 600 тысяч рублей

- За 5 место – 400 тысяч рублей

- За 6 место – 300 тысяч рублей

- За участие – 50 тысяч рублей

СКАЗАНО!

- Несмотря на тяжелые условия проведения Олимпийских игр, нашим спортсменам необходимо было преодолеть особое внимание со стороны прессы, международного олимпийского комитета и антидопинговых комиссий. Некоторым спортсменам за две недели до Игр приходилось сдавать по восемь домашних контролей (тесты на допинг, - прим. Ред.). Но наши спортсмены все равно выступили не просто достойно, а феерически.

(Антон ШАНТЫРЬ, председатель комитета по спорту и физической культуре Санкт- Петербурга).