Мужчина загорелся в Троицком соборе в Санкт-Петербурге

В Свято-Троицком Измайловском соборе в Петербурге загорелся мужчина. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Неизвестный мужчина загорелся в Троицком соборе, располагающемся в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Все произошло вечером 12 августа. Сам храм закрывается в 19:00, но незадолго до этого в двери вбежал неадекватный человек, который прошел к одной из икон и загорелся. При этом, по информации источника «КП-Петербург» в правоохранительных органах, мужчина ничего не кричал и не высказывал каких-либо требований.

- Служители церкви быстро сориентировались и потушили его огнетушителем. Известно, что мужчине 53 года. Не исключается версия попытки суицида, - передает источник «Комсомолки».

В полиции «КП» сообщили, что пострадавший жив. Его оперативно госпитализировали в больницу. У мужчины диагностировали травмы средней степени тяжести. По факту происшествия проводится проверка. В Троицком соборе по этическим причинам не рассказали «Комсомолке» о деталях инцидента, но добавили, что храм продолжит работу в пятницу по обычному графику.

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