Образовательные программы СПбГУПТД вошли в первую лигу Предметного национального рейтинга

Новая методика агрегирования получила название «МетАЛиг». Фото: freepik.com.

Образовательные программы Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна вошли в первую лигу рейтинга по четырем укрупненным группам направлений подготовки: «Химические технологии», «Технологии легкой промышленности», «Изобразительное и прикладные виды искусств», «Управление в технических системах», что, прежде всего, говорит о показателе высокого уровня реализации программ СПбГУПТД и качества образования в целом. Данный факт подтверждает и попаданием Университета в топ-20 российских вузов по критерию «Образование» Национального рейтинга Интерфакс на протяжении последних трех лет.

Стоит отметить, что создание Предметного Национального агрегированного рейтинга – это первая в России попытка оценить все российские вузы по всем 55 направлениям подготовки. До сих пор аналитические агентства ранжировали 100-200 в основном столичных вузов, оставляя за бортом основной сегмент российского высшего образования.

Новая методика агрегирования рейтингов получила название «МетАЛиг», она предполагает переход от мест в рейтингах к лигам, использование нового математического аппарата сверток, базирующихся на теории голосования в малых группах и введение новых «слабых» сверток.

СПРАВКА

Предметный Национальный агрегированный рейтинг аккумулирует в себе предметные рейтинги ведущих российских агентств, популярные мировые предметные рейтинги, предметный рейтинг по индексу Хирша, рейтинг по результатам оценки качества обучения, а также предметный рейтинг по результатам независимой оценки программ. Итогом мониторинга стал абсолютно новый продукт, представленный общественности Гильдией экспертов в сфере профессионального образования, а именно 55 предметных рейтингов по каждой укрупнённой группе специальностей и направлений.