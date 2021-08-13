Заглянем в покои императора. Александровский дворец открылся после 10 лет реставрации

Реставрация интерьеров проходила здесь с 2011 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Александровский дворец был постоянной резиденцией царской семьи с 1905 года. Николай II вместе с женой Александрой Федоровной и детьми проводил здесь больше шести месяцев в году. Отсюда же их отправили на смерть – в Тобольскую ссылку.

С приходом новой власти дворец начал переходить из рук в руки. Период Второй Мировой войны для него оказалось крайне сложным. За это время была утеряна большая часть экспонатов. Реставрация интерьеров началась только в 2011 году и заняла десять лет. Но даже сейчас работы полностью не завершены – специалистам понадобится еще два года.

Сиреневая комната

Одна из самых красивых комнат дворца и любимая для Александры Федоровны. Ее будто перенесли из кукольного домика. Здесь императрица музицировала на пианино.

Сиреневая комната. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мебель выполнили в цвете слоновой кости – такой, какая стояла здесь раньше. Однако, из оригинальных предметов в комнате только несколько ваз и мелкий фарфор.

Кленовая гостиная

Свое название гостиная получила благодаря мебели и лестницам из серого клена. До реставрации в этой комнате были лишь голые стены. Сейчас их украшает лепной декор в виде цветов. Под потолком нет люстры. Освещение в этой комнате необычное – около двухсот лампочек установлены за карнизом.

Кленовая гостиная. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Их свет отражается от потолка и расходится по комнате. По легендам, именно из этой гостиной императрица подслушивала разговоры своего мужа, которые происходили за стенкой – в Парадном кабинете.

Спальня

Личных опочивален у супруг не было. В спальне стояли две кровати, которые, как и многие предметы мебели, не сохранились. Сейчас на их месте не современные копии, а кровати конца XIX века. Над ними на стене большое количество икон.

Спальня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За альковом располагались уборная и место для молитв, которыми пользовалась Александра Федоровна.

Большой парадный кабинет

Именно здесь решалась судьба государства. Император, конечно – человек серьезный, но и у него было время на развлечения. В кабинете расположился большой бильярдный стол. Иногда он применялся по назначению, а иногда здесь раскладывались обычные игральные карты.

Большой парадный кабинет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Раньше кабинет был выполнен в зеленых тонах. Это было ошибкой. По описаниям стало ясно, что изначально стены были выкрашены в глубокий зеленый цвет. Этот оттенок им и вернули во время реставрации.

Рабочий кабинет

Рабочее место Николая II еще не готово. Письменный стол и оттоманка сейчас в процессе изготовления. Почти все картины в этом кабинете висели еще при жизни императора. Многие акварели тоже сохранились, но выставлять их можно только на три месяца, поэтому стены украсили копиями.

Рабочий кабинет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Портрет отца Николая II – Александра III- еще одна копия, оригинал не сохранился.

Палисандровая гостиная

Эта комната стала для Александры Федоровны местом воспоминаний. Здесь она хранила множество фотографий, портреты родственников и сундук, где лежало ее приданое, детские вещи и игрушки, которые она привезла с собой в Россию из Германии. Часто гостиная становилась и местом уединения супругов.

Палисандровая гостиная. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За овальным столиком, на диване они вместе пили чай. Символом гостиной стала гортензия. Живой срезанный цветок стоит в вазе на столике у окна. Работники музея хотят и дальше поддерживать эту традицию.

Угловая гостиная

Главная достопримечательность этой комнаты – огромный ковер размером десять на десять метров. Он делался на заказ и уцелел, несмотря на тяжелую судьбу дворца.

Угловая гостиная. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Говорят, весит он около 400 килограмм. При воссоздании интерьера раскатывали его десять человек.

Детская

Детские комнаты музей еще не восстановил. Но без рассказа о них портрет семьи Романовых бы не сложился. Поэтому в одной из комнат расположилась экспозиция из сохранившихся детских игрушек. На стене благодаря проектору появляются семейные фотографии.

Детская. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НА ЗАМЕТКУ

Прогуляться по личным комнатам царской семьи можно с 14 августа. Для этого нужно приобрести билет на официальном сайте «Царского Села». Посещение проходит по сеансам. Александровский дворец работает ежедневно с 10 до 18 часов, кроме среды и последнего четверга месяца.

СКАЗАНО!

- Мы бы хотели распахнуть все двери в этом дворце, но придется еще подождать. Пока мы открываем личные комнаты Николая II и Александры Федоровны. В Александровском дворце это самое ценное, настоящий бриллиант. Сейчас мы знаем, что было раньше почти в каждом сантиметре наших интерьеров, какие там стояли фарфоровые фигурки, какая там была мебель.

(Ольга ТАРАТЫНОВА, директор музея «Царское Село»)