Разрушительная гроза сменилась двойной радугой: Жители Петербурга засняли буйство стихии над городом

В городе бушевала непогода Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург вновь оказался в центре бушующего грозового фронта, который обрушился на город молниями, ливнем и громом. Стихия прошла по всему городу, застав многих горожан врасплох. Как говорят метеорологи, мы ощутили на себе тыловую часть холодного циклона. Однако многие не растерялись и засняли буйство природы на фото и видео.

Молнии горожане заметили на Финском заливе. Там бушевал грозовой фронт с ливнями, выгнав отдыхающих с пляжей. Но часть людей все же пыталась противостоять стихии, снимая происходящее на видео.

Молнии также заметили и жители Ленинградской области, которых тоже задела стихия.

- Красота, люблю не могу! - поделилась с пользователями соцсети, заснявшая грозу в поселке Лебяжье.

Двойная радуга над Петербургом Фото: Мария Подосинникова

К счастью, буря длилась недолго и вскоре затихла. А над городом после непогоды заметили двойную радугу.