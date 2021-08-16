«Новые люди» предлагают компенсировать жителям Ленобласти затраты на частных врачей

Законопроект «Новые люди» внесут в Госдуму. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Партия «Новые люди» предлагает выплачивать компенсации тем людям, кто вынужден обращаться к частным врачам. В период пандемии государственные поликлиники сосредоточилось на борьбе с коронавирусом. В результате, многие пациенты лишились возможности получить часть медицинских услуг предусмотренных ОМС (обязательное медицинское страхование).

И предприниматели, и работодатели, несмотря на пандемию, исправно платят налоги и сборы, за счет которых финансируется система здравоохранения. Поэтому тем, кто не смог попасть на приём к узкому специалисту в поликлинике по ОМС, власти должны компенсировать затраты на частных врачей. «Новые люди» предлагают: если человек не смог попасть на приём в течение двух недель, то у него должна быть возможность обращаться в платные клиники, с которыми региональные власти заключат договоры. Получить услугу в платной клинике можно будет, если на сайте поликлиники, к которой прикреплён пациент, нет свободных дат и времени приёма специалиста. В этом случае человек увидит ссылку на частную поликлинику и сможет записаться. Оплачивать услуги в этом случае будет государство.

- Своевременность получения квалифицированной медицинской помощи так же важно, как и её качество. Ситуацию, при которой гражданин не может попасть к нужному специалисту на протяжении двух недель, нельзя считать нармальной. Это несёт существенные риски для здоровья пациента. Государство должно гарантировать в этом случае компенсации. Для этого нужен соответствующий финансовый и организационный механизм, удобный для гражданина, - полагает сопредседатель комитета по здравоохранению партии «Новые люди» Максим Чернин.

С тем, что такой механизм приемлем, согласны и сторонники партии«Новые люди» в Ленинградской области.

- Решение позволит достичь сразу нескольких целей. Во-первых, даст возможность людям получать медицинскую помощь без дополнительных затрат там, где не справляются государственные клиники. Это особенно актуально на селе и в малых городах, в которых наблюдается дефицит квалифицированных медицинской помощи. Ведь люди важнее. Во-вторых, стимулирует развитие конкуренции в секторе платных медицинских услуг, что повлияет на снижение стоимости и рост качества таких услуг. Кроме того, вероятен системный долгосрочный эффект - развитие спроса на качественное медицинское образование, - отмечает сторонник партии«Новые люди» в Ленобласти Станислав Корякин.

Сторонник партии в Ленобласти Станислав Корякин считает, что важно не только качество, но и своевременность получения медпомощи. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Законопроект, который позволит людям обращаться в частные клиники за государственный счет, «Новые люди» намерены внести в Госдуму в ближайшее время.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. Участвовать в них, кроме партии «Новые люди», будут также «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Родины» и ещё ряд политических объединений.